Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - На 18.00 на выборах президента Казахстана проголосовали почти 73% избирателей, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 18.00 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 72,9% от общего количества избирателей, включенных в списки", - сообщили в Центральной избирательной комиссии.

В частности, по Акмолинской области - 81,0%, по Актюбинской области - 84,1%, по Алматинской области - 86,3%, по Атырауской области - 71,1%, по Восточно-Казахстанской области - 77,2%, по Жамбылской области - 73,8%, по Западно-Казахстанской области - 66,2%, по Карагандинской области - 72,8%, по Костанайской области - 81,1%, по Кызылординской области - 69,1%, по Мангистауской области - 65,7%, по Павлодарской области - 73,1%, по Северо-Казахстанской области - 75,7%, по Туркестанской области - 78,8 %, по Алматы - 49,2%, по Шымкенту - 63,6%, по Нур-Султану - 63,7%.





Голосование продлится до 20.00.

Напомним, в Казахстане сегодня проходят выборы президента . Центральной избирательной комиссией зарегистрированы 7 кандидатов : Касым-Жомарт Токаев (выдвинут партией Nur Otan), Саді-Бек Тугел (движение "Улы дала кырандары"), Амангельди Таспихов (Федерация профсоюзов Республики Казахстан), Дания Еспаева (Демократическая партия Казахстана "Ак жол"), Толеутай Рахимбеков (Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"), Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана), Амиржан Косанов (национал патриотическое движение "Улт тагдыры").

По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий президента РК . Полномочия перешли занимавшему на тот момент пост председателя сената Касым-Жомарту Токаеву.

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