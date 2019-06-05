На акиматы возложат контроль за эксплуатацией батутов

Касаемо батутов: руководитель Администрации президента провел совещание со специалистами МВД, Министерства индустрии и инфраструктурного развития и Национальной палаты предпринимателей. Дано поручение в течение этой недели разработать правила. Мы подготовили туда свои предложения, вошли в состав рабочей группы. Контроль за эксплуатацией аттракционов будет возложен на местные исполнительные органы", - сообщил Владимир Беккер.
Он также отметил, что действует техрегламент Таможенного союза, где определены требования к размещению батутов. Вместе с тем МИИР разрабатывает дополнительные требования, учитывая произошедшие в Казахстане несчастные случае при эксплуатации батутов.
Будут еще и дополнительные требования. В частности, мы предлагаем учитывать расстояние до проезжей части автодорог, линий электропередач, водоемов", - уточнил глава КЧС.
Напомним, 25 мая в Центральном парке Караганды сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия 12-летний ребенок от полученных травм скончался на месте. Еще двое детей госпитализированы с различными травмами.
Отметим, что в мае прошлого года аналогичное происшествие случилось в Астане, возле одного из торговых центров, в результате чего пятеро детей оказались в реанимации.
В 2011 году ветер также перевернул батут в поселке Мунайши Мангистауской области, в результате чего пострадали 14 детей, четверо из них были доставлены в реанимацию. Позже одна из пострадавших девочек скончалась.
В МВД после несчастного случая в Караганде предложили приостановить работу уличных батутов. В столице с начала года была приостановлена работа 11 надувных батутов.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства