Система Orphus

На акиматы возложат контроль за эксплуатацией батутов

04.06.2019, 14:54 9910
На акиматы возложат контроль за эксплуатацией батутов
Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - На акиматы возложат контроль за эксплуатацией батутов. Об этом журналистам сообщил председатель Комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер, передает корреспондент агентства.
 

Касаемо батутов: руководитель Администрации президента провел совещание со специалистами МВД, Министерства индустрии и инфраструктурного развития и Национальной палаты предпринимателей. Дано поручение в течение этой недели разработать правила. Мы подготовили туда свои предложения, вошли в состав рабочей группы. Контроль за эксплуатацией аттракционов будет возложен на местные исполнительные органы", - сообщил Владимир Беккер.

 
Он также отметил, что действует техрегламент Таможенного союза, где определены требования к размещению батутов. Вместе с тем МИИР разрабатывает дополнительные требования, учитывая произошедшие в Казахстане несчастные случае при эксплуатации батутов. 
 

Будут еще и дополнительные требования. В частности, мы предлагаем учитывать расстояние до проезжей части автодорог, линий электропередач, водоемов", - уточнил глава КЧС.

 
Напомним, 25 мая в Центральном парке Караганды сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия 12-летний ребенок от полученных травм скончался на месте. Еще двое детей госпитализированы с различными травмами. 
 
Отметим, что в мае прошлого года аналогичное происшествие случилось в Астане, возле одного из торговых центров, в результате чего пятеро детей оказались в реанимации.
 
В 2011 году ветер также перевернул батут в поселке Мунайши Мангистауской области, в результате чего пострадали 14 детей, четверо из них были доставлены в реанимацию. Позже одна из пострадавших девочек скончалась. 
 
В МВД после несчастного случая в Караганде предложили приостановить работу уличных батутов. В столице с начала года была приостановлена работа 11 надувных батутов.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая