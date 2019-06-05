Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - На акиматы возложат контроль за эксплуатацией батутов. Об этом журналистам сообщил председатель Комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер, передает корреспондент агентства.

Касаемо батутов: руководитель Администрации президента провел совещание со специалистами МВД, Министерства индустрии и инфраструктурного развития и Национальной палаты предпринимателей. Дано поручение в течение этой недели разработать правила. Мы подготовили туда свои предложения, вошли в состав рабочей группы. Контроль за эксплуатацией аттракционов будет возложен на местные исполнительные органы", - сообщил Владимир Беккер.

Он также отметил, что действует техрегламент Таможенного союза, где определены требования к размещению батутов. Вместе с тем МИИР разрабатывает дополнительные требования, учитывая произошедшие в Казахстане несчастные случае при эксплуатации батутов.

Будут еще и дополнительные требования. В частности, мы предлагаем учитывать расстояние до проезжей части автодорог, линий электропередач, водоемов", - уточнил глава КЧС.

Отметим, что в мае прошлого года аналогичное происшествие случилось в Астане , возле одного из торговых центров, в результате чего пятеро детей оказались в реанимации.

В 2011 году ветер также перевернул батут в поселке Мунайши Мангистауской области, в результате чего пострадали 14 детей , четверо из них были доставлены в реанимацию. Позже одна из пострадавших девочек скончалась.

В МВД после несчастного случая в Караганде предложили приостановить работу уличных батутов . В столице с начала года была приостановлена работа 11 надувных батутов.

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