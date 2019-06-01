На конференции в Нур-Султане обсудили проведение в Казахстане налоговой амнистии для субъектов МСБ

Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - На конференции для налогоплательщиков с участием председателя Комитета государственных доходов МФ РК Марата Султангазиева рассказали о ходе проведения в Казахстане налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса, передает Kazakhstan Today.

Напомним, что налоговая амнистия продлится до конца текущего года.

Следует отметить, что по состоянию на 1 октября 2018 года по республике непогашенную налоговую задолженность имели 90 077 субъектов малого и среднего бизнеса, сумма недоимки которых составляла 210,4 млрд тенге, пени - 122,9 млрд тенге, штрафы - 7,4 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

Для участия в налоговой амнистии налогоплательщикам никуда обращаться не нужно. Согласно порядку проведения налоговой амнистии, органы государственных доходов самостоятельно проверяют лицевые счета налогоплательщиков, ежедневно осуществляют мониторинг уплаты основной суммы налога.

На сегодняшний день в целом по республике погасили свою недоимку по налогам 37 644 налогоплательщиков на общую сумму 7,5 млрд тенге, по ним подлежат списанию пени на сумму 2,0 млрд тенге и штрафы на сумму 99,0 млн тенге.

Наиболее активными участниками налоговой амнистии являются налогоплательщики Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской и Костанайской областей.

Количество субъектов малого и среднего бизнеса погасивших недоимку, числящуюся на 1 октября 2018 года, составляет свыше 50% из числа условно подпадающих.

Также в своем выступлении заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев рассказал аудитории о предстоящей налоговой амнистии для физических лиц.

Комитетом разработаны поправки в налоговое законодательство Республики Казахстан, которые предусматривают списание пени при условии уплаты физическим лицом основной суммы налога по налоговым обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2019 года.

В случае принятия поправок под амнистию подпадут 1390 тыс. человек, которым при условии уплаты недоимки на сумму 13,9 млрд тенге будут списаны пени на общую сумму 7 млрд тенге.

Кроме того, на конференции обсудили вопросы, связанные с некоторыми аспектами проведения камерального контроля. Как сообщил руководитель управления дистанционного мониторинга КГД МФ РК Ануар Сулейменов, в настоящее время акцент в налоговом администрировании перенесен с налоговых проверок на проведение камерального контроля. Это одна из форм налогового контроля, которая проводится путем сопоставления деклараций между собой, или со сведениями, поступающими из других источников.

Первоочередной целью камерального контроля является предоставление налогоплательщику права самостоятельного устранения нарушений, без применения штрафных санкций.

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