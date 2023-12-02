На сессии маслихата обсудили внесение изменений в бюджет Алматы

Сэкономленные средства предлагается перенаправить на социально важные проекты и мероприятия

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Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 1 декабря, на сессии маслихата на рассмотрение вынесли ряд вопросов, важных для жителей Алматы и развития города в целом. В числе вопросов - государственные обязательства в рамках проектов ГЧП.





В октябре судебным решением расторгнут договор ГЧП по модернизации наружного освещения. В этой связи для снятия оставшихся гособязательств (16,6 млрд тенге) требуется внесение изменений в решение маслихата 2018 года.





По проекту интеллектуальной системы безопасности дорожного движения расширено количество программных комплексов (на 300 АПК). Возрос объем государственных обязательств. В этой связи необходимо внести изменения в решение маслихата 2021 года по данному проекту", - сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин.





В рамках реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" с июля повышены тарифы на коммунальные услуги. В августе утверждена компенсация для поддержки социально уязвимых граждан в размере 0,5 МРП (1725 тенге). Для оказания дополнительной поддержки социально уязвимым гражданам предлагаем повысить размер компенсации до 0,6 МРП (2070 тенге) и принять соответствующее решение маслихата. Это позволит увеличить социальную помощь на 345 тенге на жилище.





В связи с изменениями в законодательство нам предстоит расширить перечень категорий социально уязвимых граждан, имеющих право льготного проезда на общественном транспорте. Кроме того, включить новые городские и пригородные маршруты в перечень социально значимых сообщений", - отметил Аскар Амрин.





Он подчеркнул, что один из ключевых вопросов повестки - внесение изменений в бюджет Алматы на 2023-2025 годы.





В текущем году был сформирован сбалансированный бюджет благодаря позитивной динамике в экономике и росту налоговых поступлений. Алматы добился высоких темпов роста экономики. По итогам 10 месяцев объем обрабатывающей промышленности вырос на 18,6%, строительство - на 1,9%, торговля - на 14,5%, инвестиции - на 4,2%. Инфляция с начала года составила 8,5%", - сообщил замакима.





По его словам, это уточнение бюджета является завершающим в текущем году.





Мы хотим минимизировать риски неосвоения средств, сформированных за счет перераспределения средств между администраторами бюджетных программ и экономии при проведении госзакупок. Сэкономленные средства предлагается перенаправить на социально важные проекты и мероприятия", - сообщил Аскар Амрин.



