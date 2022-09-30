На учениях ОДКБ в Казахстане впервые отработают ликвидацию ЧС биологического характера

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АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - В мажилисе парламента РК сегодня проведен круглый стол, в ходе которого обсуждены проект закона "О цифровых активах в Республике Казахстан" и поправки в действующее законодательство по вопросам цифровых активов, разработанные в рамках депутатской инициативы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проект презентовала депутат мажилиса, руководитель рабочей группы Екатерина Смышляева. По ее словам, законопроект вводит понятия обеспеченных и необеспеченных цифровых активов.

У нас есть всего два вида цифровых активов: обеспеченные, так называемые токены - инвестиционные активы, которые обеспечены каким-то имуществом, то есть они являются цифровым свидетельством имущественных прав. Вторые, связанные с производством майнинга, - это необеспеченный цифровой актив, та самая злополучная криптовалюта", - рассказала Смышляева.

По ее словам, в настоящее время оборот необеспеченных цифровых активов в Казахстане запрещен.

Все операции с криптовалютами, включая майнинг и работу криптобирж в рамках пилотного проекта, проводит только МФЦА. Однако даже эта деятельность пока не урегулирована нормами Конституционного закона "О Международном финансовом центре "Астана", - подчеркнула сенатор.

Также в действующем законодательстве не урегулированы механизм реализации добытой майнерами криптовалюты и роль в этом казахстанских поставщиков финансовых услуг.

Новый законопроект определяет требования к подключению субъектов цифрового майнинга к электрическим сетям, методика расчета по покупке электрической энергии, квотирование и профиль потребления для деятельности субъектов по цифровому майнингу. Также он предусматривает формирование национального майнинг-пула, что позволит производить блокировку "серых" майнеров и станет оптимальным решением для повышения прозрачности майнинг-деятельности.

Смышляева рассказала, что законопроект состоит из четырех глав. Это правила лицензирования майнинговой деятельности, правила распределения и использования электроэнергии, отраслевые энергетические квоты.

Часть правил будет регулировать Минцифры, часть - Минэнерго, еще часть - МФЦА. Также будут внесены изменения в налоговое законодательство в части налогообложения операций по майнингу.

Сенатор подчеркнула, что благодаря законопроекту в сфере производства цифровых активов установится единый порядок, а энергосистема Казахстана будет сбалансирована.