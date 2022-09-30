На учениях ОДКБ в Казахстане впервые отработают ликвидацию ЧС биологического характера

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АСТАНА. 29 СЕНТЯЮРЯ - На учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане впервые отработают ликвидацию чрезвычайной ситуации биологического характера, передает KAZAKHSTAN TODAY.
К практическим действиям по противодействию условной особо опасной инфекции неизвестного происхождения будет задействовано новое подразделение в составе Коллективных сил ОДКБ - совместное подразделение РХБ защиты и медицинского обеспечения. Основу данного подразделения составляют российские специалисты научно-исследовательских подразделений Минобороны России на новых образцах техники", - сообщает Telegram-канал организации.
Активная фаза командно-штабного учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", специальных учений "Поиск-2022" с силами и средствами разведки и "Эшелон-2022" с подразделениями материально-технического обеспечения состоится на казахстанском полигоне "Матыбулак" в период с 3 по 7 октября.
Обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США.
Напомним, США планируют перенести с Украины в страны бывшего СССР и Восточной Европы свои лаборатории.
В Казахстане планируют построить лабораторию BSL-4 и подземное хранилище для коллекции особо опасных штаммов - в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области.
Лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз. Срок завершения строительства запланирован на IV квартал 2025 года", - сообщается в пояснительной записке, автором которой указан министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.
В 2017 года Центральная референтная лаборатория в Алматы, построенная при поддержке США, прошла госприемку. Как заверяют власти РК, она работает в интересах республики.
Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Она была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет в этой лаборатории свои исследовательские, научные разработки", - сказал глава МИД РК Мухтар Тлеуберди.
Напомним, в Казахстане с 26 сентября по 8 октября в Жамбылской и Алматинской областях проходят учения ОДКБ.