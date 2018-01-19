На заседании СБ ООН Назарбаев подчеркнул важность взаимопонимания и доверия между ядерными державами

Нью-Йорк. 19 января. Kazakhstan Today - В Нью-Йорке прошло заседание Совета безопасности ООН на тему "Нераспространение ОМУ: меры доверия" под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

Открывая заседание, глава государства поприветствовал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президента Республики Польша Анджея Дуду и всех глав делегаций стран-членов Совета безопасности ООН, сообщила пресс-служба Акорды.

"Пользуясь случаем, поздравляю Президента Дуду с началом непостоянного членства Польши в Совете безопасности ООН. Поздравляю также Кот-д'Ивуар, Кувейт, Перу и Экваториальную Гвинею, вступивших в этом году в права непостоянных членов Совета безопасности ООН. Выражаю надежду на наше плодотворное сотрудничество и взаимодействие в рамках этого важнейшего органа глобальной организации", - сказал президент Казахстана.

Согласно утвержденной повестке дня Назарбаев предоставил слово генеральному секретарю ООН. По завершении выступления Гутерриша глава государства обратился к членам Совета.

"Избрание Казахстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН и сегодняшнее наше председательство мы рассматриваем как доверие мирового сообщества к нашей стране и ее миролюбивой политике. Являясь первым государством Центральной Азии на этом посту, мы стали "голосом" народов нашего региона в этом важном органе всемирной организации", - отметил президент Казахстана.

Он отметил вклад Казахстана в работу Совета безопасности ООН в течение прошлого года.

"Возглавляя Комитеты по Афганистану/"Талибану", ИГИЛ/ДАИШ и "Аль-Каиде", Сомали/Эритрее, мы вносим свой посильный вклад в их плодотворную деятельность. Выражаю признательность всем государствам-членам Совета за тесное сотрудничество", - сказал глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что меры доверия, направленные на достижение целей мира и безопасности, играют ключевую роль в предотвращении конфликтов и решении насущных глобальных проблем.

"С трибуны 47-й сессии Генеральной ассамблеи ООН мною было выдвинуто предложение о создании региональной структуры по безопасности и мерам доверия в Азии. В результате кропотливой дипломатической работы этот механизм создан. В настоящее время СВМДА успешно действует, объединяя 26 государств региона. Спустя четверть века я вновь выступаю в стенах ООН от лица Казахстана в качестве уже непостоянного члена Совета безопасности", - сказал Назарбаев.

Глава государства указал на необходимость сохранения мер доверия в повестке дня и назвал ряд факторов, способствующих этому. Он подчеркнул необходимость глубоких ментальных изменений и новых многосторонних политических решений в вопросе укрепления режима нераспространения, основанного на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В этой связи Назарбаев предложил ряд мер, направленных на укрепление доверия в сфере нераспространения, уточнили в пресс-службе.

В завершение выступления глава государства акцентировал внимание на важности установления взаимопонимания и взаимного доверия между мировыми ядерными державами для эффективного решения конфликтов.

"Мировое сообщество - это единый организм, который силен в своем многообразии и многоукладстве, который может выживать и развиваться при наличии баланса и гармонии между населяющими нашу планету нациями и народами. Именно поэтому мы должны совместно добиваться более безопасного мира и более справедливого мирового порядка, основанного на верховенстве международного права. Безусловно и то, что в этом деле особая роль и историческая миссия принадлежит Совету безопасности ООН", - сказал президент Казахстана.

В ходе заседания Совета также выступили президент Польши, заместитель премьер - министра - министр иностранных дел Кувейта Шейх Сабах Халед Аль-Сабах, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Просмотров: 2432