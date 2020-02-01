На заседании в Алматы обсудили стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года

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Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - На заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Алматы обсудили подготовку документа, определяющего стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания рассмотрен ряд актуальных вопросов дальнейшего развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В том числе вопросы таможенного и технического регулирования, торговли, развития общего рынка лекарственных средств и сотрудничество стран-участниц в области информационно-технологических процессов.

"Участники встречи обсудили текущий статус подготовки документа, определяющего стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Важным вопросом повестки дня стало обсуждение работы по устранению странами барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Казахстанская сторона еще раз заострила внимание партнеров по ЕАЭС, что действующая процедура устранения барьеров подлежит существенной доработке.

Стороны обсудили тему признания банковских гарантий при участии во взаимных государственных закупках. Так, если Казахстан принимает банковские гарантий всех стран ЕАЭС, в России в качестве обеспечения участия в процедурах государственных закупок принимаются банковские гарантии исключительно российских банков.

"Казахстан поддерживает предложение Евразийской экономической комиссии рассмотреть возможность признания на первом этапе банковских гарантий, выдаваемых Евразийском банком развития", - сообщил первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан – министр финансов Алихан Смаилов.

Он уточнил, что казахстанская сторона также призывает продолжить работу по подготовке Соглашения о взаимном признании банковских гарантий.





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