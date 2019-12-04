Налоговая амнистия субъектов МСБ и физлиц способствовала выплате долгов по налогам на 23 млрд тенге

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - На очередном заседании правительства РК под председательством премьер-министра Аскара Мамина первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов доложил о результатах работы Министерства финансов по итогам 10 месяцев 2019 года по совершенствованию налогового и таможенного администрирования, а также ознакомил с предстоящими задачами, передает Kazakhstan Today.

План по доходам в государственный бюджет исполнен на 101%, или сверх плана поступило 76 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечен рост поступлений на 14% и составил 911 млрд тенге. Темп роста налоговых поступлений в государственный бюджет составил 14%, что на 886 млрд тенге больше по сравнению с предыдущим периодом, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

В динамике отмечается рост по налогу на добавленную стоимость (НДС) на товары внутреннего потребления на 282 млрд тенге, корпоративный подоходный налог - на 194 млрд тенге и по налогам с фонда оплаты труда на 95 млрд тенге. Также выросли таможенные платежи: НДС из стран ЕАЭС на 88 млрд тенге, из третьих стран - на 73 млрд тенге.

Приведенные результаты свидетельствуют о правильности выбора стратегии развития органов госдоходов, ориентированной на повышение фискального администрирования", - подчеркнул А. Смаилов.

Уточненный прогноз доходов (без учета трансфертов) республиканского бюджета на 2019 год определен в сумме 7 трлн 81 млрд тенге. Увеличение доходов к факту 2018 года прогнозируется на 1 трлн 233 млрд тенге или 121,1%.

Налоговое администрирование

МФ РК постоянно совершенствуется система управления рисками, что позволяет более точно отбирать субъекты для контроля и повышать результативность проводимых мероприятий. В результате, сумма выявленных нарушений по итогам налоговых проверок увеличена до 129 млрд тенге.

Наряду с этим, совершенствуются и методы камерального (дистанционного) контроля. В текущем году внедрены новые процедуры камерального контроля с использованием электронных счетов-фактур. Дополнительно начислено налогов на 221 млрд тенге, взыскано свыше 175 млрд тенге.

Также реализуются меры, направленные на стимулирование уплаты налогов в бюджет.

В текущем году проводится налоговая амнистия для субъектов МСБ (с января 2019 года) и физических лиц (с августа 2019 года) путем списания начисленных пеней и штрафов при условии уплаты налогоплательщиком суммы основного долга.

На 1 ноября текущего года амнистией воспользовались порядка 46% должников субъектов МСБ, которые выплатили 13 млрд тенге налогов. Им списано 4,4 млрд тенге штрафов и пени. Свыше 30% должников физических лиц погасили основной долг по налогам на сумму 10 млрд тенге. Им списано порядка 2 млрд тенге штрафов и пени. В совокупности это позволило обеспечить снижение недоимки на 5%, которая на сегодняшний день составляет 221 млрд тенге.

Таможенное администрирование

В рамках таможенного администрирования основные акценты поставлены на повышение достоверности декларирования товаров, сокращение "серого" импорта и расхождений по таможенной статистике.

Сегодня фискальными органами Казахстана и Китая налаживаются электронные каналы связи в рамках заключенного Протокола по обмену предварительной информацией из экспортных деклараций.

Планируется до конца текущего года осуществить онлайн-обмен данными.

С января 2019 года на 37 автомобильных пунктах пропуска государственной границы с Россией и Кыргызстаном совместно с Пограничной службой КНБ усилен экспортный контроль. Осуществляется мониторинг перемещения транспорта и грузов для полноты взимания НДС на импорт.

С 2020 года планируется разработать соответствующий модуль "Экспортный контроль" в информационных системах органов государственных доходов.

Цифровизация

Одним из действенных инструментов сокращения доли теневой экономики является цифровизация налогового и таможенного администрирования. Министерством финансов РК продолжается работа по внедрению системы прослеживаемости товаров посредством развития и интеграции комплекса информационных систем.

В информационной системе "АСТАНА-1" декларирование товаров производится в электронном виде, что позволило сократить время таможенной очистки товаров 80% от общего количества таможенных деклараций до 1 минуты. Ранее это время составляло 24 часа", - проинформировал А. Смаилов.

ИС "Маркировка товаров" направлена на сокращение контрафактной продукции и повышение конкурентоспособности среди предпринимателей. С прошлого года реализуются пилоты по маркировке алкогольной, табачной и обувной продукции.

В ИС "Электронные счета-фактуры" с 1 января 2019 года все плательщики НДС переведены на обязательную выписку электронных счетов-фактур.

Кроме того, с этого года переведены в электронный формат и другие первичные документы: электронные договоры, акты выполненных работ, на базе которых реализовано автозаполнение бланка ЭСФ.

По повсеместному применению в режиме онлайн контрольно-кассовых машин приняты меры по стимулированию через проведение лотереи для граждан, для бизнеса при покупке онлайн-ККМ - уменьшения сумм уплачиваемых налогов на стоимость онлайн-ККМ. Также автоматизирована услуга по постановке на учет и снятию онлайн-ККМ. Наряду с этим, функции оператора фискальных данных переданы в конкурентную среду (АО "Казахтелеком", АО "Транстелеком", ТОО "Картел (Билайн)").

В настоящее время количество онлайн-ККМ составляет порядка 95% от общего количества ККМ, зарегистрированных на текущий момент.

В целях упрощения уплаты местных налогов проведена интеграция баз данных государственных органов с порталом электронного Правительства "EGOV" и АО "Каспи Банк". Так, в результате интеграции с АО "Каспи банк" к сентябрю этого года налоговые платежи увеличились в 2,5 раза по сравнению с уровнем прошлого года.

С начала 2020 года субъекты микро- и малого бизнеса, применяющих специальные налоговые режимы, будут освобождены от уплаты налога на доходы сроком на 3 года. Не подлежат освобождению: недропользователи, производители подакцизной продукции, игорный бизнес, участники внешнеэкономической деятельности.

Одновременно вводится мораторий на проведение проверок субъектов малого и среднего бизнеса на 3 года. Исключение составят таможенные проверки, встречные налоговые проверки, проверки, проводимые в рамках уголовного дела и по заявлению самого налогоплательщика в отношении собственной деятельности.

О планах на 2020 год

На 2020 год в целях улучшения налогового и таможенного администрирования запланированы следующие мероприятия: внедрение электронного кошелька налогоплательщика; введение трехкомпонентной интегрированной системы; ограничение перечня видов деятельности для применения патента; внедрение системы прослеживаемости товаров в рамках ЕАЭС; завершение реконструкции пунктов пропуска на границе с Узбекистаном; начало реконструкции 10 пунктов пропуска в рамках Китайского займа; полный обмен сведениями из экспортных деклараций с КНР.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства