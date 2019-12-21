Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Нацбанк РК будет ежемесячно и ежеквартально предоставлять информацию по обмену валют, передает Kazakhstan Today.

Следующий вопрос - это волатильность, нестабильность курса нашей нацвалюты. Это, конечно, волнует наших граждан, наших предпринимателей. По моему поручению Национальный банк будет контролировать данный вопрос, уже разработал своего рода механизмы. С 1 января 2020 года Нацбанк будет ежемесячно, ежеквартально предоставлять информацию по обмену валют", - сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального совета общественного доверия, пишет Kazpravda.kz .

Кроме этого, по словам главы государства, будет опубликован график курса обмена валют, а также принята стратегия денежно-кредитной политики.





Напомним, Национальный банк Республики Казахстан будет реорганизован путем выделения из него Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка - государственного органа Республики Казахстан, непосредственно подчиненного и подотчетного президенту Республики Казахстан.

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