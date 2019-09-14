Назарбаев пообещал постоянно поддерживать МФЦА

Нур-Султан. 13 сентября. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана посетил Международный финансовый центр "Астана", передает Kazakhstan Today.

Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о наследии выставки "ЭКСПО-2017" и предпринимаемых мерах по развитию правовой системы МФЦА. Кроме того, Елбасы был проинформирован о деятельности Cуда МФЦА, Академии английского права, Международного арбитражного центра и Ситуационного центра МФЦА, пишет портал elbasy.kz

Во время посещения Первый Президент Казахстана также встретился с ключевыми акционерами и участниками Биржи финансового центра.

Заслушав доклады спикеров, Нурсултан Назарбаев отметил, что руководство страны всецело поддерживает работу МФЦА.

Необходимо продолжать начатую работу по реализации плана приватизации именно через Биржу МФЦА. Конечно же, важно учитывать мировую конъюнктуру. Кроме того, следует укреплять доверие международных финансовых центров мира к МФЦА. От этого зависит объем привлекаемых средств в национальную экономику", - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана подчеркнул важность обеспечения высоких темпов роста экономики и достижения целей стратегических планов развития страны.

Центру в дальнейшем предстоит серьезная работа. Важно продолжать выстроенное взаимодействие со всеми партнерами. Я лично буду постоянно поддерживать работу МФЦА", - заключил Нурсултан Назарбаев.

Международный финансовый центр "Астана" создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года.

На сегодня МФЦА находится на 51 месте из 102 в Глобальном индексе финансовых центров GFCI. Также МФЦА занял 1-е место в рейтинге региона "Восточная Европа и Центральная Азия". Число компаний, зарегистрировавшихся на территории МФЦА, достигло 258.

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