Назначен министр труда и соцзащиты населения

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Нурымбетова Б.Б. министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.





"Назначить Нурымбетова Биржана Бидайбекулы министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", - говорится в документе.





Ранее на заседании Комитета мажилиса по социально-культурному развитию была согласована кандидатура Биржана Нурымбетова для назначения на должность министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Данный вопрос рассмотрен членами Комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов". Кандидатуру депутатам по поручению премьер-министра Казахстана представил руководитель Канцелярии премьер-министра Галымжан Койшыбаев.

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