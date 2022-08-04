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Назначен начальник департамента полиции Алматинской области

03.08.2022, 08:36 17636
АЛМАТЫ. 3 АВГУСТА - По согласованию с администрацией президента на должность начальника департамента полиции Алматинской области назначен полковник полиции Бауржан Аленов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нового начальника личному составу представил первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Марат Кожаев, сообщает Polisia.kz. 
 
Бауржан Аленов родился 8 ноября 1976 года в Кокшетауской области. По образованию юрист, магистр юридических наук. Службу в органах внутренних дел начал с мая 1997 года с должности полицейского батальона полиции УГСО при ГУВД города Кокшетау. Трудовую деятельность проходил на различных должностях. В 2013 году был назначен начальником УВД города Кокшетау ДВД Акмолинской области. С 2015 по 2018 год был назначен заместителем начальника департамента внутренних дел Акмолинской области. После стал первым заместителем начальника акмолинского ДП. С 2019 года работал на руководящих должностях оперативных служб МВД РК.

Ранее сообщалось, что Рустам Абдрахманов покинул пост замглавы департамента полиции Алматы.
 

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Денежная помощь государства пострадавшим в ходе январских событий освобождается от налогообложения

04.08.2022, 12:05 1026
Денежная помощь государства пострадавшим в ходе январских событий освобождается от налогообложения
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Денежная помощь в виде компенсации от государства, полученная предпринимателями, понесшими убытки в результате порчи имущества во время январских событий, освобождается от уплаты подоходного налога, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года № 135-VII ЗРК внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс, которые регламентируют порядок налогообложения при возмещении имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения. 
 
Новый подпункт 28) пункта 1 статьи 241 Налогового кодекса предусматривает исключение из совокупного годового дохода (корректировка СГД) суммы денег, полученных субъектом малого и среднего предпринимательства на возмещение имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения. Норма временная и действует с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года. 
 
Также подпункт 17) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса дополнен новым абзацем, предусматривающим исключение из доходов, подлежащих обложению индивидуальным подоходным налогом, выплаты за счет средств бюджета в соответствии с законодательством Казахстана в виде возмещения имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения. Норма введена ретроспективно с 1 января 2022 года. 
 

Таким образом, юридические лица и индивидуальные предприниматели - субъекты малого и среднего бизнеса вправе корректировать совокупный годовой доход в случае получения денег на возмещение имущественного вреда, причиненного в период чрезвычайного положения. Такую корректировку можно применять, если есть решение комиссии, созданной акиматом и субъект включен в реестр данной комиссии", - пояснили в комитете. 

 
Сообщается, что в целях исчисления корпоративного подоходного налога корректировка совокупного годового дохода в соответствии с пунктом 1 статьи 241 Налогового кодекса подлежит отражению в декларации по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00). 
 
Выплаты физическим лицам признаются доходами физических лиц, но при этом не подлежат обложению индивидуальным подоходным налогом. Вместе с тем налоговый агент (работодатель) обязан отразить выплаченные суммы в декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (форма 200). 
 
Кроме того, внесено дополнение в подпункт 2) пункта 2 статьи 404 Налогового кодекса в части неприменения корректировки суммы налога на добавленную стоимость (НДС), относимого в зачет (уменьшения зачета), в случае порчи, утрате товаров, также в период чрезвычайного положения. Дополнение вводится в действие с 1 января 2022 года. 
 
Также предусматривается требование по наличию у субъекта малого и среднего предпринимательства подтверждающих документов о факте порчи, утраты товара, в результате чрезвычайной ситуации или в период чрезвычайного положения и отражению сведений по такой порче, утрате товаров в налоговом регистре. 
 

Таким образом, в случае получения субъектом малого и среднего предпринимательства денег на возмещение имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения, по решению комиссии, созданной местным исполнительным органом, при включении такого субъекта в реестр, формируемый указанным местным исполнительным органом, получатель денег производит корректировку суммы НДС, ранее отнесенного в зачет по таким товарам", - проинформировали в комитете. 

 
При этом сумма корректировки НДС, относимого в зачет, отражается в декларации по НДС за налоговый период, в котором наступил случай порчи, утраты товара.
 

Кадровые перестановки произошли в МЭГПР РК

03.08.2022, 18:54 9546
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Талгат Сатиев освобожден от должности председателя комитета геологии МЭГПР РК, сообщает пресс-служба премьер-министра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Талгат Сатиев родился 7 июня 1973 года в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский геологоразведочный техникум, Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева. 
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году ведущим специалистом Семипалатинской региональной инспекции геологии и недропользования государственного учреждения "Востказнедра" в Семее. 
 
В разные годы работал главным специалистом-инспектором, начальником Семейской региональной инспекции геологии и недропользования государственного учреждения, заместителем руководителя, руководителем департамента по геологии "Востказнедра" Усть-Каменогорска.
 
В 2014 году назначен заместителем председателя комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК, затем заместителем председателя комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, заместителем председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 
С 2021 года по настоящее время Сатиев трудился в должности председателя комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 

Система госконтроля должна стать более справедливой и объективной - Смаилов

03.08.2022, 16:36 11691
Система госконтроля должна стать более справедливой и объективной - Смаилов
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по внедрению регулирования "с чистого листа" в предпринимательской деятельности и автоматизации сфер государственного контроля, сообщила пресс-служба правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Регулирование с "чистого листа" внедряется правительством в тесном взаимодействии с НПП "Атамекен" для снижения излишней административной нагрузки на бизнес и создания более комфортных условий ведения предпринимательской деятельности. В рамках этой работы на сегодня пересматривается весь массив регуляторных актов.
 
Участники совещания обсудили ход проведения анализа в области земельных отношений, сферах информации и связи, компьютерного программирования, деятельности трубопроводного транспорта, складирования и горнодобывающей промышленности.
 
Премьер-министр отметил, что госорганам необходимо усилить координацию в проведении данной работы и поручил включить в соответствующий План-график сферы, которые оказались незатронутыми анализом.
 

Это одна из основных реформ экономической политики Нового Казахстана и одно из основных направлений работы правительства. Требования к бизнесу должны быть понятные и четкие. Бизнес должен работать спокойно", - сказал Алихан Смаилов.

 
Также участники совещания рассмотрели ход автоматизации системы государственного контроля.
 
В настоящее время МЦРИАП проанализированы 57 видов деятельности на наличие отраслевых информсистем, разрабатывается график организационно-процедурных мероприятий по реинжинирингу сфер госконтроля.
 
Глава правительства подчеркнул, что благодаря автоматизации проверяющие должны начать приходить с проверками только к тем субъектам предпринимательства, которые допускают серьезные нарушения.
 

Сокращение необоснованных, ненужных, неактуальных требований к бизнесу имеет критически важное значение. Мы сейчас живем в новых реалиях, поэтому к моменту отмены моратория на проверки бизнеса система госконтроля и надзора должна быть справедливой и объективной", - сказал Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр отметил, что без автоматизации контроля ни о какой эффективности не может быть речи.
 

Достижение данной цели напрямую зависит от госорганов - по каждому курируемому сектору, от каждого министра, каждого вице-министра. Эту работу нужно сделать добросовестно, чтобы общество почувствовало изменения. В ином случае я буду ставить кадровый вопрос ребром", - заключил Алихан Смаилов.

 

Назначен начальник департамента полиции Кызылординской области

03.08.2022, 09:57 16321
Назначен начальник департамента полиции Кызылординской области
Фото: Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 3 АВГУСТА - Назначен новый начальник департамента полиции Кызылординской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
2 августа в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах внутренних дел, состоялся актив Кызылординской области. Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев представил Мухтара Кожабаева, назначенного начальником департамента полиции Кызылординской области, сообщает Polisia.kz
 
Мухтар Кожабаев родился 17 августа 1968 года. Трудовую деятельность начал в 1987 году в рядах Вооруженных сил. В 1992 году стал инспектором дорожно-патрульной полиции отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД. В 2009 году был назначен заместителем начальника управления внутренних дел города Шымкента. А с 2009 по 2015 годы работал начальником управления тылового обеспечения департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области. В ноябре 2018 года стал заместителем начальника департамента полиции Туркестанской области.

Ранее сообщалось о назначении начальника департамента полиции Алматинской области.
 

В акватории Каспия прошли межведомственные учения

02.08.2022, 19:06 27621
Фото: МО РК
АКТАУ. 2 АВГУСТА - В Актауском гарнизоне прошли комплексные базовые учения по организации противовоздушной, противокорабельной и противоподводно-диверсионной обороны пункта базирования кораблей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В учебных маневрах приняли участие военнослужащие Военно-морских сил и Пограничной службы КНБ, сообщает пресс-служба МО РК.
 

Учения проводятся в целях реализации поручения главы государства об усилении межведомственной координации. При отработке эпизодов особое внимание уделяли совместным действиям личного состава Десантно-штурмового батальона морской пехоты и первого дивизиона кораблей береговой охраны департамента Пограничной службы по Мангистауской области", - пояснил начальник службы противолодочный борьбы и противоподводно-диверсионной обороны военно-морской базы капитан 3 ранга Дархан Омаров.

 
После приведения соединений кораблей в высшую степень боевой готовности были отработаны действия личного состава отдельного дивизиона разнородных кораблей по отражению атак средств воздушного нападения, кораблей и диверсионных сил противника в пункте базирования. Боевые пловцы осмотрели корпус корабля на предмет минирования. Были отработаны также эпизоды по обнаружению и уничтожению диверсионных сил противника и ликвидации последствий нападения. 
 
В учениях были задействованы более сотни военнослужащих, три корабля и специальная техника.
 

Рустам Абдрахманов покинул пост замглавы департамента полиции Алматы

02.08.2022, 18:49 28181
Рустам Абдрахманов покинул пост замглавы департамента полиции Алматы
Фото: facebook/Рустам Абдрахманов
АЛМАТЫ. 2 АВГУСТА - Замглавы департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов сообщил о новом назначении на своей странице в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Приказом министра внутренних дел Рустам Абдрахманов назначен на должность заместителя начальника департамента полиции Алматинской области по следственной работе. 
 

Позиция - для меня не новая, а регион - особенный, тем более, что с ним меня связывает мой родной дом, беззаботное детство и школа. Этим доверием руководства ведомства для меня открываются новые возможности в защите конституционных прав граждан, восстановлении справедливости и борьбе с преступностью. Кроме того, это - новый этап в моем профессиональном росте", - написал новый заместитель начальника департамента полиции Алматинской области.

 
Рустам Абдрахманов отметил, что жизненные и служебные принципы у него остаются прежние. 
 

Я, как всегда, открыт для конструктивного диалога и готов прислушаться к объективной критике. Мои информационные ресурсы по-прежнему доступны", - написал он. 

 
Рустам Абдрахманов поблагодарил алматинцев. 
 

Благодарю каждого алматинца, кто вместе с нами в тесном взаимодействии все эти годы обеспечивал правопорядок и вносил вклад в безопасность города. Надеюсь на такое же плодотворное сотрудничество с общественностью Алматинской области", - написал он.

 

В Казахстане утвердили санэпидтребования к бассейнам, баням и хостелам

02.08.2022, 18:37 28806
В Казахстане утвердили санэпидтребования к бассейнам, баням и хостелам
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан утверждены санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу, проектирование и размещение гостиниц, хостелов предусматривается в отдельно стоящих зданиях, а также в составе многофункциональных зданий, многоквартирных жилых домов при условии выполнения отдельного входа, за исключением размещения жилых помещений в подвальных и цокольных этажах. 
 
Кроме того, для гостиниц вместимостью до 30 мест категорий 1 звезда – 2 звезды предусматриваются совмещенные с другими предприятиями и учреждениями входы и коммуникации, согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, утверждаемых уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства. 
 
Сообщается, что при наличии мусоропровода, ствол мусоропровода оборудуется воздухонепроницаемым и звукоизолированным материалом от строительных конструкций и не примыкающим к жилым и служебным помещениям с постоянным пребыванием людей. Не разрешается располагать мусоросборную камеру под жилыми комнатами или смежно с ними и под помещениями с постоянным пребыванием людей. 
 
В номерах гостиниц предусматриваются санитарные узлы, гардеробные, согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. 
 
Также хостелы обеспечиваются санитарными узлами из расчета не менее 1 туалетной кабины, 1 умывальника и не менее 1 душевой кабины на 15 человек. 
 
В хостеле оборудуются столовые, кухни, комнаты для приема и приготовления пищи методом самообслуживания, которые оснащают оборудованием, инвентарем, кухонной и столовой посудой, емкостями для хранения продуктов и моющими средствами. 
 
Кроме того, в документе сообщается о санитарно-эпидемиологические требования к баням и саунам. 
 

При размещении бань и саун в многофункциональных зданиях, межэтажные перекрытия обеспечивают изоляцию от пара, тепла, сырости и звука. В состав помещений бань и саун входят: раздевальные, санитарные узлы, помывочные, душевые, парильни, помещения или места для мытья и дезинфекции тазов, хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, бытовая комната для работников", - отмечается в тексте. 

 
Подчеркивается, что для бань разрешается устройство воздушного теплоснабжения, совмещенного с приточной вентиляцией, без рециркуляции воздуха. В банях предусматривается система приточно-вытяжной вентиляции. 
 
Также в целях осуществления контроля температуры воздуха в помещениях парилен предусматривается термометр. 
 
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке. 
 

Нургалиев покинул пост председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции

02.08.2022, 17:44 29291
Нургалиев покинул пост председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Ербол Нургалиев покинул пост председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Нургалиев Ербол Жолдаспекович освобожден от должности председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции согласно поданному заявлению", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 

 
Ербол Нургалиев родился в 1975 году в Семипалатинской области. Имеет два высших образования, магистр экономики и бизнеса. 
 
Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем средней школы имени Чапаева Жарминского района Семипалатинской области. 
 
В 2002 году занимал должность заведующего отделом внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Жарминского района ВКО. 
 
С ноября 2002 по апрель 2011 год работал завотделом внутренней политики Аппарата акимата, помощником акима, заместителем акима Жарминского и Кокпектинского районов в ВКО. 
 
В апреле 2011 года был назначен начальником управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области. 
 
С декабря 2015 года трудился руководителем управления внутренней политики Актюбинской области. 
 
В 2017 году назначен заместителем акима Актюбинской области. 
 
В 2018-2019 годы работал в должности заведующего сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК. 
 
С сентября 2019 года и по настоящее время – председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.
 

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