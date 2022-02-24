После жалобы подчиненного назначен новый глава УМПС Шымкента

Фото: instagram/police_shymkent
По согласованию с министром внутренних дел РК Ерланом Тургумбаевым приказом начальника департамента полиции города Шымкент, генерал-майора полиции Кайрата Дальбекова на должность начальника управления местной полицейской службы назначен полковник полиции Мылтыков Улугбек Тургунович", - сообщает пресс-служба ДП Шымкента.
Улугбек Мылтыков родился в 1975 году в Шымкенте.
В органах внутренних дел работает с 1996 года.
Работал на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава.
С 2018 года возглавлял управление местной полицейской службы департамента полиции Туркестанской области.
Напомним, в Шымкенте в отношении главы местной полиции начато расследование после жалобы подчиненного.
В Министерство внутренних дел направлено представление об освобождении Бухарбаева от занимаемой должности", - сказала официальный представитель городского департамента полиции Молдир Бекеева.