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В Шымкенте в отношении главы местной полиции начато расследование после жалобы подчиненного

19.01.2022, 12:46 34286
В Шымкенте в отношении главы местной полиции начато расследование после жалобы подчиненного
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 19 ЯНВАРЯ - На начальника управления местной полицейской службы пожаловался один из его подчиненных, проводится расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Шымкенте мужчина пожаловался на своего руководителя, начальника управления местной полицейской службы, и подал рапорт в Министерство внутренних дел.
 

Якобы тот злоупотреблял должностными полномочиями и требовал покупать ему дорогие вещи. После этого, по словам сотрудника полиции, некие люди предложили ему 10 млн за отказ от обвинений. Однако данное видеообращение и скрины переписок начальника и подчиненного разлетелись по социальным сетям", - пишет издание Otyrar.kz.

 
По словам официального представителя городского департамента полиции Молдир Бекеевой, в отношении начальника управления местной полицейской службы Шымкента Мухтара Бухарбаева проводится расследование.
 

В Министерство внутренних дел направлено представление об освобождении Бухарбаева от занимаемой должности", - добавила она.


 

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Казахстанские синоптики рассказали о погоде в четверг

20.01.2022, 08:23 1156
Казахстанские синоптики рассказали о погоде в четверг
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Синоптики прогнозируют осадки в западных и южных регионах Казахстана 20 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В западных и южных регионах с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, на юге республики ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. Лишь северо-западные, северные регионы будут под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается преимущественно погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, юго-западе, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На западе, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, гололед, в горных и предгорных районах области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед, на востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В южной половине Акмолинской области ожидается туман. 
 
На западе, востоке, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе, севере области туман. 
 
На западе, в центре Атырауской области ожидается туман, гололед, на севере области низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере западе Мангистауской области ожидается туман, гололед. 
 
На востоке Актюбинской области, на севере Костанайской области, на юге Северо-Казахстанской области, на юге, западе, востоке Павлодарской области, на севере, юге Кызылординской области ожидается туман. 
 
На юго-востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, на севере области туман. 
 
На юго-западе, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица, на севере области туман, ночью на юго-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 

В десяти областях объявили штормовое предупреждение

19.01.2022, 21:25 13686
В десяти областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Нур-Султана, Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 20 января в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами на юге и востоке ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы 20 января временами ожидаются туман, гололед.
 
20 января на западе, востоке, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе, севере области ожидается туман. 
 
20 января на западе и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.
 
20 января на севере, западе Мангистауской области ожидаются туман, гололед.
 
20 января на севере и юге Кызылординской области сохраняется туман.
 
20 января на западе, юге Акмолинской области ожидается туман.
 
В Нур-Султане ночью и утром 20 января ожидается туман.
 
20 января на севере Карагандинской области ожидается туман, на юго-востоке области низовая метель. 
 
20 января на юго-западе, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица, на севере области ожидается туман.
 
20-21 января на юге, 22 января на севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. 
 
20 января на юге, западе, востоке Павлодарской области ожидается туман.
 

Горячая линия АЗРК завершила работу

19.01.2022, 17:21 22286
Горячая линия АЗРК завершила работу
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Горячая линия агентства по защите и развитию конкуренции, организованная на время действия режима чрезвычайного положения, завершила работу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В эти дни было принято 2175 обращений граждан. Все они рассмотрены и приняты в работу, антимонопольным органом - по своей компетенции, другие переданы в местные исполнительные и другие уполномоченные органы", - сообщили в агентстве.

 
В ведомстве подчеркнули, что дальнейшие обращения граждан будут приниматься в установленном законодательством порядке. 
 
Напомним, с 8 по 19 января 2022 года агентство организовало горячую линию, куда казахстанцы могли сообщить о завышении цен на ГСМ, продукты и услуги такси. 
 

Из-за угрозы теракта в Байконуре установлен повышенный уровень опасности

19.01.2022, 13:46 30541
Из-за угрозы теракта в Байконуре установлен повышенный уровень опасности
Фото: vk.com/Администрация города Байконур
БАЙКОНУР. 19 ЯНВАРЯ – В Байконуре установлен повышенный "синий" уровень террористической опасности из-за поступившей информации об угрозе теракта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с поступившей от правоохранительных органов информации об угрозе террористического акта и организации мероприятий по противодействию его совершения председатель Антитеррористической комиссии города и глава городской администрации Константин Бусыгин приняли решение установить в Байконуре повышенный "синий" уровень террористической опасности на 15 суток - с 12.00 19 января до 12.00 3 февраля 2022 года", - сообщили в администрации города.

 
Гражданам рекомендуют:
 
1. На улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание:

  • на внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года, либо создается впечатление, что под ней находится посторонний предмет);
  • на странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
  • на брошенные автомобили и подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.). 

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.

4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки; при обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать, не пользоваться средствами мобильной и радиосвязи, электромагнитное излучение которых может спровоцировать взрыв.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий - следить за новостями по телевидению, радио, в Интернете.

 

Алматинцев предупредили о проведении антитеррористической операции

19.01.2022, 12:05 39801
Алматинцев предупредили о проведении антитеррористической операции
Фото: facebook Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ - Департамент полиции Алматы предупредил горожан о проведении антитеррористической операции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В связи с проведением антитеррористической операции, сегодня, 19 января 2022 года, будет временно перекрыто дорожное движение на следующих участках:
 
- по улице Абылай хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай батыра, в северном и южном направлениях;
 
- по проспекту Толе би от улицы Желтоксан до проспкета Назарбаева, в восточном и западном направлениях. 
 

Просим граждан с пониманием отнестись к временным мерам, заблаговременно корректировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать ПДД", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Алматы. 

 

Air Astana восстановила маршрутную сеть

19.01.2022, 10:47 42756
Air Astana восстановила маршрутную сеть
АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ - С сегодняшнего дня авиакомпания Air Astana полностью восстанавливает маршрутную сеть, сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям компании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Возобновлено регулярное авиасообщение в Коломбо, Мале, Пхукет, Лондон, Дубай, Анталию, Тбилиси, Баку, Ташкент, Душанбе и Бишкек", - говорится в сообщении. 

 
Кроме того, авиакомпания пересмотрела правила возврата билетов. 
 

Если вылет был запланирован в период до 31 января 2022 года, возможны бесплатное переоформление авиабилета на любую дату до 28 февраля или полный возврат денежных средств. Оформить возврат и перебронировать билеты необходимо не позднее, чем за 24 часа до изначальной даты вылета", - уточнили в авиакомпании. 

 
С 19 января колл-центр переходит на режим работы с 08.00 до 00.00. Офисы продаж в аэропортах Алматы и Нур-Султана работают круглосуточно.
 
Находящиеся за рубежом казахстанцы могут бесплатно перебронировать билеты на регулярные рейсы по месту их приобретения либо по следующим номерам: +7 727 244 44 77, +7 717 258 44 77, +7 702 702 44 77, whatsApp: +7 702 702 01 48 либо в онлайн-чате airastana.com (в нижнем правом углу на главной странице сайта).
 
 

В соцсети появился фейковый аккаунт начальника ДП Алматы

19.01.2022, 10:41 44631
АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ - В Instagram появился фейковый аккаунт начальника департамента полиции города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Хотел бы обратить ваше внимание, что неизвестными лицами в социальной сети Инстаграм от моего имени создан фейковый аккаунт. Официально информирую, что лишь в Фейсбук имею служебную страничку, посредством которой наладил коммуникации с гражданами", - написал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов на своей странице в Facebook.

 
Он попросил пользователей социальных сетей соблюдать меры информационной безопасности.
 

Полиция продолжит ОПМ "Правопорядок" до особого распоряжения

19.01.2022, 10:28 41906
Полиция продолжит ОПМ "Правопорядок" до особого распоряжения
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - С 15 января в регионах, где отменен режим чрезвычайного положения, началось оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С 19 января ОПМ будет проводиться в Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях, где прекращен режим ЧП, сообщает Polisia.kz
 
Основной целью мероприятия является оздоровление оперативной обстановки, принятие мер по обеспечению законности, правопорядка и безопасности. 
 
В соответствии с законодательством органами внутренних дел в рамках ОПМ осуществляется: 
 
  • проверка правоустанавливающих документов и досмотр транспортных средств, а также документов, удостоверяющих личность физических лиц, их личный досмотр и досмотр находящихся при них вещей;
  • проверка съемных квартир, брошенных домов, хостелов, дачных массивов, рынков, станций технического обслуживания, крестьянских и фермерских хозяйств, отгонных участков, зимовок и других отдаленных мест; 
  • изъятие огнестрельного, травматического и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых предметов и т. п.; 
  • выявление лиц без определенного места жительства, нелегальных мигрантов;
  • проверка ранее судимых и иных лиц, состоящих на учетах в органах внутренних дел. 
 
Министерство внутренних дел призывает граждан отнестись к проведению оперативно-профилактического мероприятия с понимаем и предъявлять документы по требованию сотрудников полиции.
 

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