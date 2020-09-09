Назначен председатель Комитета языковой политики

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Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - Приказом министра культуры и спорта Кабаев Адилбек назначен на должность председателя Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы премьер-министра РК, Адилбек Кабаев родился в 1963 году в Алматинской области.

В 1989 году окончил Казахский государственный университет, в 2011 году - Таразский государственный университет.

В разные годы работал корректором, корреспондентом, ответственным секретарем, заместителем главного редактора, редактором в журнале "Арай" ("Заря"), газетах "Лениншил жас", "Жас Алаш", "Айкын".

В 2009-2012 годах был исполняющим обязанности начальника, начальником управления языковой политики и информации аппарата генерального прокурора РК, старшим помощником генерального прокурора РК, руководителем пресс-службы, руководителем медиацентра аппарата генерального прокурора РК.

В 2012-2020 годы был заместителем руководителя, руководителем пресс-службы сената парламента РК.

С января 2020 года по настоящее время занимал должность заместитель председателя Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

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