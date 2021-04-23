Назначен председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол"

НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - По информации МИИР РК, Аскар Маратулы назначен председателем правления АО "НК "КазАвтоЖол", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Аскар Маратулы родился в 1976 году. Учился в Восточно-Казахстанском техническом университете по специальности "экономика и менеджмент на транспорте", а также в Казахском автомобильно-дорожном университете имени Льва Гончарова, где получил специальность "инженер по строительству автомобильных дорог и аэродромов".
Трудовую деятельность начал в 1998 году.
С 1998 по 2002 годы работал ведущим специалистом в министерстве транспорта и коммуникаций, последовательно был главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления Комитета автомобильных дорог. Работал директором Костанайского, Карагандинского, Павлодарского областных филиалов РГП "Казахавтодор".
С 2007 по 2012 годы - заместитель начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Астаны, эксперт Министерства транспорта и коммуникаций РК, заместитель начальника инспекции финансового контроля по Жамбылской области.
С 2012 по 2015 годы - руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.
С 2015 по 2017 годы - аким Зерендинского района.
С 2017 по 2019 годы - руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.
С 3 апреля 2019 года - заместитель акима Акмолинской области.
Напомним, 16 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять комплексные меры по улучшению состояния республиканских и местных дорог. В связи с неудовлетворительной работой освобожден от должности председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" У. Алипов.
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