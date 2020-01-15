Назначен заместитель председателя Аэрокосмического комитета

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Алан Казкенов назначен на должность заместителя председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в соответствии с приказом ответственного секретаря Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 10 января 2020 года, передает Kazakhstan Today.

А. Казкенов родился в 1971 году. Окончил Московский государственный авиационный институт по специальности "менеджмент и ракетостроение".

С 1996 по 2014 год работал в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.

С февраля 2014 года по январь 2020 года занимал должности советника председателя аэрокосмического комитета и акционерного общества "Национальная компания "Казакстан Гарыш Сапары".

По работе занимался вопросами международного сотрудничества и стратегии развития национальной компании и космического ведомства, активно участвовал в работе межгосударственных советов и рабочих групп СНГ и ЕЭК по космической отрасли, геодезии и картографии, один из инициаторов проектов создания Национальной инфраструктуры пространственных данных Казахстана, группировки спутников дистанционного зондирования Земли ЕАЭС, участвует в реализации проекта создания космического ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур.

Является членом Национального научного совета по приоритету "Национальная безопасность и оборона".

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