26.03.2024, 20:24 10976
Назначены главы департаментов экономических расследований в Астане и Шымкенте
Фото: freepik.com
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом председателя АФМ по согласованию с администрацией президента РК назначены главы департаментов экономических расследований в Астане и Шымкенте, сообщает пресс-служба Агентства.
На должность руководителя департамента экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту назначен Бакыт Кайшыбеков. Ранее он занимал должность руководителя департамента экономических расследований по Кызылординскойй области.
На должность руководителя департамента экономических расследований АФМ по Астане назначен Данияр Алиев. Ранее он занимал должность руководителя департамента экономических расследований по Шымкенту.
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26.03.2024, 20:03 12021
Глава Минтранса РК Карабаев встретился с министром транспорта КНР Ли Сяопеном
Фото: Минтранс РК
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Пекин. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита министра транспорта Казахстана Марата Карабаева в Пекин состоялась встреча с министром транспорта КНР Ли Сяопеном, сообщает пресс-служба МТ РК.
В ходе переговоров обсуждены аспекты сотрудничества в сфере транспорта, в том числе вопросы увеличения торгового оборота путем расширения транспортной инфраструктуры, реализации совместных проектов и увеличения частоты и географии полетов между РК и КНР.
Переговоры были проведены в дружественной и конструктивной атмосфере, где сторонами выражена готовность достижения достигнутых договоренностей, направленных на обеспечение более эффективной и надежной транспортной связи между двумя странами.
26.03.2024, 19:30 13216
Парламенты стран ОДКБ осудили теракт в Москве
ПА выразила готовность активно бороться с распространением террористической и экстремистской идеологии
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Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Главы парламентских делегаций государств - членов ОДКБ выступили с заявлением, осуждающим теракт, произошедший 22 марта в "Крокус Сити Холле". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ПА ОДКБ
Мы, главы парламентских делегаций государств - членов ОДКБ в Парламентской Ассамблее Организации, решительно осуждаем акт жестокой и циничной террористической атаки, совершенный 22 марта 2024 года в Московской области и приведший к многочисленным жертвам среди мирных граждан", - говорится в документе.
Парламентская ассамблея организации выразила готовность активно бороться с распространением террористической и экстремистской идеологии, а также противодействовать вербовке в ряды террористических организаций.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт. Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал.
Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла.
В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. Число пострадавших составило 180 человек. Госпитализировали 142 раненых.
26.03.2024, 17:30 17621
Президент Казахстана назначил ряд послов
Фото: Акорда
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, указами главы государства:
- Онталап Оналбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Иран;
- Сатыбалды Буршаков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Северная Македония, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Израиль, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству;
- Даулет Ембердиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Израиль;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам Канат Тумыш назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Марокко Саулекуль Сайлаукызы назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Того по совместительству.
Также указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Венгрии Жанибек Абдрашов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Северная Македония по совместительству.
Ранее в Министерстве транспорта произошли кадровые перестановки.
26.03.2024, 16:07 20806
Токаев: СУАР играет стратегическую роль в углублении многогранных связей Казахстана с Китаем
Казахстан успешно взаимодействует с Синьцзяном по многим направлениям, включая торговлю, промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм
Фото: Акорда
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Эркина Тунияза, сообщает Акорда.
Я был недавно в Урумчи, у нас состоялись очень хорошие переговоры, связанные с перспективами развития сотрудничества Казахстана с Китаем в целом и, конечно же, с провинцией Синьцзян. Мы внимательно наблюдаем за экономическим ростом Китая, отмечаем динамичное развитие и результаты, которые достигнуты в этом процессе. Китай является одной из главных стран мира с точки зрения экономического развития. Поэтому для нас, соседнего государства, сотрудничество является выгодным и необходимым. Что касается Казахстана, мы будем делать все возможное для того, чтобы это сотрудничество успешно развивалось", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан успешно взаимодействует с Синьцзяном по многим направлениям, включая торговлю, промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм. По словам Касым-Жомарта Токаева, СУАР играет стратегическую роль в углублении многогранных связей Казахстана с КНР.
В свою очередь Эркин Тунияз поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство.
Я хочу выразить Вам благодарность за вклад в борьбу с тремя силами зла и за вклад в сохранение стабильности в данном регионе. Китайско-казахская дружба имеет многолетнюю историю. Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и Вашего превосходительства успешно осуществляется сопряжение инициативы "Один пояс, один путь" и стратегии экономического развития "Нұрлы жол". Китай и Казахстан установили вечное всеобъемлющее стратегическое партнерство. Надо особо отметить, что в марте прошлого года делегация Синьцзяна во главе с секретарем парткома КПК Ма Синжуем посетила Казахстан и достигла очень важных договоренностей. В октябре прошлого года Вы были у нас с визитом, который придал очень важный импульс дальнейшему развитию нашего практического сотрудничества", - отметил председатель народного правительства СУАР.
В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что визит председателя народного правительства Синьцзяна в Казахстан будет способствовать дальнейшему углублению межрегиональной кооперации и приграничного сотрудничества.
Ранее министр транспорта Казахстана Марат Карабаев обсудил с секретарем КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуем вопросы по совместному расширению взаимодействия путем открытия дополнительных пунктов пограничного пропуска, усиления системной работы между транспортными компаниями двух стран, а также облегчения международной торговли.
26.03.2024, 14:02 24356
Площадь нацпарка "Бурабай" увеличили почти на 186 гектаров
Фото: burabaypark.qr-pib.kz
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана перевело часть земель Акмолинской области в ведение нацпарка "Бурабай".
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК.
Предоставить республиканскому государственному учреждению "Государственный национальный природный парк "Бурабай" в постоянное землепользование земельные участки на территории Бурабайского района Акмолинской области общей площадью 185,88 гектара", - говорится в документе.
Согласно постановлению, земельные участки учреждения, указанные в пункте 1, из категории земель запаса будут переведены в категорию земель особо охраняемых природных территорий, а имеющиеся на этой территории леса отнесены к категории государственного лесного фонда - "леса государственных национальных парков".
После присоединения земель площадь нацпарка выросла почти до 130 тыс. гектаров.
Ранее в объектив камер нацпарка попали редкие птицы, занесенные в Красную книгу Казахстана. Также в "Бурабае" выросла численность асканийского оленя.
26.03.2024, 12:36 27136
У Сапарова спросили, почему в Казахстане слабое сельское хозяйство
В этом году будут новые подходы к развитию АПК
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Акылбек Сапаров ответил на вопрос журналистов о слабом развитии отрасли, передает корреспондент агентства.
Слабое сельское хозяйство" говорить, я думаю, не стоит. В целом сельхозтоваропроизводители работают. По сравнению с 90-ми годами, вы знаете, как досталось полностью сельское хозяйство. Много что сделано, но при этом есть, конечно, проблемные вопросы. При этом мы провели большой анализ. Сейчас выявили, какие проблемные стороны у нас есть. Почему слабо развивается агропромышленный комплекс. Здесь несоблюдение агротехнологий, своевременно не проводим диверсификацию сельскохозяйственных культур, также невнесение минеральных удобрений, пестицидов и так далее", - объяснил министр.
Он подчеркнул, что в этом году будут новые подходы к развитию АПК.
Всем областным акиматам довели индикативы. Уже будет подход другой. Обязательно будут качественные семена, внесение минеральных удобрений, то есть полное соблюдение агротехнологий и культуры земледелия. Только благодаря этому можно получить хороший урожай. Для этого президент поручил выделить финансирование", - добавил Сапаров.
По словам главы МСХ, на сегодня 140 миллиардов тенге выделено через Аграрную кредитную корпорацию, 40 млрд тенге - через Продкорпорацию, еще 100 млрд тенге - за счет местного бюджета выделено на субсидирование процентной ставки.
Будут привлечены дополнительные средства в размере порядка 425 миллиардов тенге. Все это пойдет в аграрный сектор. Если мы все будем соблюдать, то в этом году уже движение начнется. В первый год, конечно, мы желаемого, может быть, и не достигнем. А на второй год - внесение минеральных удобрений даст свои результаты", - уточнил министр.
Сегодня Сапаров рассказал, как в этом году будут реформировать АПК и поддерживать аграриев. В частности, в Казахстане сократят посевные площади пшеницы и увеличат посевы масличных, картофеля и свеклы.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов назвал самые проблемные вопросы в сельском хозяйстве и дал ряд поручений акиматам и профильным ведомствам.
26.03.2024, 09:14 31866
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в регионах Казахстана
Фото: ortcom.kz
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК рассказали о паводковой ситуации в регионах Казахстана. Ситуация стабилизирована в Костанайской области, где из-за интенсивного снеготаяния в населенных пунктах Аркалыка были подтоплены жилые дома.
Ночью были проведены работы по откачке талых вод в полном объеме. В настоящее время в четырех населенных пунктах Новый, Родина, Северный, Дачный города Аркалыка из 12 частных жилых домов и 20 дворовых территорий вода отведена. Мониторинг и противопаводковые мероприятия в регионе продолжаются", - проинформировали в МЧС.
Сообщается, что для оказания содействия в проведении аварийно-спасательных работ в Костанайскую область были направлены силы и средства ДЧС Кызылординской области.
По данным ведомства, в поселке Шубаркудук Темирского района Актюбинской области из-за обильного снеготаяния и большого объема воды, которая прибыла с холмов Мукан, произошел разлив талых вод.
Поток воды вышел с берегов русел арычной системы поселка, следовательно, вода направилась по дорожному полотну внутри населенного пункта. Накануне силами ДЧС региона и местными исполнительными органами через каждые 50 метров были выгружены инертные материалы. Были возведены берегоукрепительные сооружения. Поэтому талые воды в данный момент проходят по дорожному полотну. Подтопленных домов нет. Вода спала на 30 сантиметров", - уточнили в пресс-службе.
По информации МЧС, для оказания содействия в проведении аварийно-спасательных работ в Актюбинскую область направлены силы и средства ДЧС Мангистауской области. Также в Шубаркудук выехали 50 военнослужащих и 4 единицы техники воинской части 20982 МЧС РК.
25 марта в 21.00 в городе Аягозе Абайской области в связи с интенсивным снеготаянием и резким потеплением наблюдается повышение уровня воды на реке Малый Аягоз. Силами местных исполнительных органов на двух улицах Шакенова и Желтоксан проводятся превентивные мероприятия по устройству обваловки на случай дальнейшего повышения уровня и выхода воды из берегов. В работе задействовано 14 человек и 6 единиц техники.
На данный момент угрозы подтопления домов нет. Таким образом, в целях исключения дальнейшего распространения воды на жилые массивы, на опасный участок завезено 400 тонн инертного материала. В случае ухудшения ситуации в полную готовность будут приведены силы и средства отела по ЧС Аягоза", - отметили в министерстве.
Кроме того, были проведены работы по отводу талых вод в городе Ерейментау Акмолинской области. Угроза подтопления жилых домов возникла на улице Мукатова. Также спасатели провели очистку водосточных труб. В настоящее время угроза подтопления домов в населенном пункте исключена. Уровень воды понизился на 100 сантиметров. Обстановка стабильная.
Также, по данным МЧС, продолжаются мероприятия по предупреждению паводков в районе Алтай Восточно-Казахстанской области. В поселке Зубовске провели снегоочистительные работы. Были очищены водопропускные каналы, мосты и арыки населенного пункта. Работы будут продолжены, добавили в ведомстве.
25.03.2024, 19:40 41851
Президент подписал ряд законов
Среди них поправки по вопросам трансфертного ценообразования
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трансфертного ценообразования".
Закон направлен на совершенствование трансфертного ценообразования в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями.
Законом пересмотрены механизмы определения рыночной цены, введен контроль по трансфертному ценообразованию на товарных биржах, расширены критерии для признания участников сделки взаимосвязанными, а также введена обязанность участников сделок с взаимосвязанными лицами-нерезидентами по представлению местной отчетности.
Целью принятых поправок является определение справедливой рыночной цены и предотвращение потерь поступлений в государственный бюджет, снижение административных издержек проверяющих органов и налогоплательщиков при проведении контроля по вопросам трансфертного ценообразования.
Также президент подписал закон "О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков".
Конвенция принята Генеральной ассамблеей ООН 21 мая 1997 года. Вступила в силу 17 августа 2014 года. Сейчас ее сторонами являются 37 стран. Из сопредельных стран с Казахстаном членом является только Узбекистан. Это глобальный международный рамочный документ, при разработке которого учитывались основные прогрессивные принципы международного водного права, межсекторальное взаимодействие, водно-экологические аспекты международных водотоков и целевые индикаторы целей устойчивого развития.
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