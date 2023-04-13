12.04.2023, 16:05 40916
Нельзя превращать Налоговый кодекс в священную книгу - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Нельзя превращать весь Налоговый кодекс объемом в 1000 страниц в некую священную книгу, к которой невозможно подойти, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе первого заседания Национального совета по науке и технологиям, информирует пресс-служба Акорды.
По словам главы государства, для стимулирования вложений бизнеса в науку требуется внедрить налоговые льготы и инвестиционные преференции в виде так называемых супервычетов.
Алихан Асханович, посмотрите, как мы можем стимулировать за счет снижения налоговой нагрузки и большего привлечения инвестиции в науку. Мне кажется, нам нужно очень гибко подходить к налоговой политике. Там, где возможно снижать, не надо бояться. В конце концов, Налоговый кодекс должен быть простым нормативным актом, который позволяет в его рамках принимать соответствующие решения. Нельзя превращать весь Налоговый кодекс объемом в 1000 страниц в некую священную книгу, к которой невозможно подойти. Давайте договоримся на этот счет. Они должны предоставляться предпринимателям, финансирующим НИОКР и развитие научных центров", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам президента, такой опыт хорошо показал себя в Сингапуре, Китае, Южной Корее.
Конкретные нормы нужно предусмотреть в Налоговом, Предпринимательском и Бюджетном кодексах уже в этом году", - добавил он.
Раннее президент Казахстана подчеркнул, что развитие науки является одним из важнейших направлений государственной политики.
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13.04.2023, 17:26 941
Новые требования к производственному контролю вводят в Казахстане
Фото: УВП Астаны
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК утвердило новые санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля.
Производственный контроль осуществляется с целью обеспечить безопасность и безвредность для человека продукции, работ и услуг.
Производственный контроль ведется за продукцией и эпидемически значимыми объектами, согласно утвержденному Минздравом перечню", - говорится в документе.
В перечень вошли: пищевые продукты, продукция для детей, парфюмерно-косметические средства, бытовая химия, издательская продукция, а также деятельность детских молочных кухонь, объектов образования, здравоохранения, общепита, производства пищевой продукции и др.
Производственный контроль включает в себя ряд требований:
- разработку программы производственного контроля;
- осуществление (организацию) лабораторных исследований и замеров;
- контроль за своевременностью и полнотой прохождения медицинских осмотров;
- контроль за наличием документов, подтверждающих безопасность и соответствие продукции;
- оценку факторов риска, анализ выявленных опасностей, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и определение методов контроля безопасности процессов;
- ведение учета и отчетности документации, связанной с осуществлением производственного контроля;
- разработку схемы информирования населения, местных исполнительных органов, государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения об аварийных ситуациях, остановках производства, нарушениях технологических процессов, о связанных с деятельностью объекта массовых (три и более случаев) инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваниях и отравлениях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;
- контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программой производственного контроля.
- осуществление (организацию) лабораторных исследований и замеров в соответствии с требованиями документов нормирования.
Программу производственного контроля разрабатывает ИП или руководитель юридического лица самостоятельно либо с привлечением лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический аудит.
Программа производственного контроля разрабатывается с учетом имеющихся на объекте факторов риска.
В случаях внедрения новой технологии, внесении изменений в технологический процесс, рецептуру пищевого продукта, других изменениях, влияющих на стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения программа в обязательном порядке пересматривается", - говорится в документе.
Производственный контроль осуществляется с применением лабораторно-инструментальных исследований и испытаний на следующих категориях объектов:
- объекты промышленной и радиационной гигиены;
- объекты производства и оборота пищевой продукции;
- объекты коммунальной гигиены;
- организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь, организации, оказывающие стационарную помощь, организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации, организации медицины катастроф, организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации, организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход, организации, осуществляющие деятельность в сфере службы крови, организации, осуществляющие деятельность в сфере судебной медицины и патологоанатомической диагностики, организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность;
- объекты производства дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств и (или) оказания дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных услуг;
- объекты воспитания и образования детей и подростков, дошкольного воспитания и обучения детей, интернатные организации, оздоровительные объекты;
- объекты по хранению и использованию химических веществ, агрохимикатов и пестицидов;
- транспортные средства по переводке пассажиров (железнодорожный, воздушный).
При выявлении в ходе производственного контроля нарушения, в результате которого пищевая продукция приобрела опасные свойства, предприниматель обязан незамедлительно прекратить процессы изготовления, оборота и утилизации пищевой продукции, обеспечить ее отзыв с объектов внутренней торговли и провести соответствующую экспертизу, после чего организует ее утилизацию или уничтожение", - говорится в правилах.
Если в ходе производственного контроля выявлены нарушения требований документов нормирования, которые могут привести к возникновению угрозы жизни и здоровья населения, производители должны устранить выявленные нарушения, в том числе:
- приостановить либо прекратить деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг;
- прекратить использование в производстве сырья, материалов, не соответствующих установленным требованиям, отозвать с объектов внутренней торговли и провести экспертизу продукции, использовать такую продукцию в целях, исключающих причинение вреда человеку, или уничтожить ее.
При выявлении в процессе производственного контроля больных инфекционными и паразитарными заболеваниями - незамедлительно отстранить их от работы до получения допуска к работе после проведения соответствующего обследования и контрольного медицинского обследования. При выявлении сотрудников, с гнойничковыми инфекциями на руках (на объектах производства пищевой продукции) - незамедлительно отстранить их от работы или перевести на другую работу, не связанную с непосредственным контактом с пищевой продукцией.
Если производственный контроль показал неудовлетворительные результаты лабораторных исследований готовой продукции, нужно повторно исследовать удвоенное количество образцов, провести дополнительный контроль сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов, воды, воздуха, смывов, санитарной одежды, рук работников.
Правила вводятся в действие 23 апреля 2023 года.
13.04.2023, 16:10 3426
Защита от террористов: более 300 школ проверили в Алматы на предмет безопасности
Фото: Depositphotos
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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 214 государственных и 100 частных школ Алматы проверили на предмет антитеррористической защищенности, сообщает Антитеррористический центр РК.
В состав рабочей группы вошли сотрудники городского отдела АТЦ ДКНБ РК, управления образования при акимате города Алматы, местной полицейской службы и управления по противодействию экстремизму департамента полиции. Проверка проводилась на предмет обеспечения безопасности учащихся в организациях образования, оснащенности системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной", - сообщили в ведомстве.
На сегодняшний день в школах города функционирует 6739 камер видеонаблюдения, большая часть из них интегрированы с центром оперативного управления.
Кроме того, во всех школах установлены тревожные кнопки, имеется громкоговорящая связь, установлено оборудование системы контроля и управления доступом в административные здания, сообщили в центре.
Напомним, проверку школ инициировали после громкого инцидента в школе Петропавловска. Девятиклассник ранил топором трех учащихся.
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил усилить меры безопасности в школах страны и провести проверку всех учебных заведений.
В МВД РК сообщили, что более трех тысяч школ и четырех тысяч детских садов в Казахстане не обеспечены лицензированной охраной.
До конца года в школах пообещали ввести спецохрану, тревожные кнопки и турникеты. Читать:
13.04.2023, 13:16 7511
Токаев поздравил Рыбакину с блестящими выступлениями на Australian Open
Елена Рыбакина поблагодарила президента за поддержку и искренние поздравления
Фото: Акорда
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил победительницу Уимблдона Елену Рыбакину с блестящими выступлениями на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, поблагодарив ее за мастерство и несгибаемую волю к победе, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил, что успехи представителей казахстанского тенниса способствуют популяризации данного вида спорта среди подрастающего поколения.
В свою очередь Елена Рыбакина поблагодарила президента за поддержку и искренние поздравления в моменты ее побед. Она заверила, что и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для достижения успехов на престижных международных соревнованиях.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на сегодняшний день теннисом в стране занимаются более 30 тысяч человек, из которых более 10 тысяч - дети до 10 лет. В целях массового охвата людей данным видом спорта в 17 регионах страны построены корты, успешно реализуются проекты Baby tennis, "Теннис до 10".
Напомним, Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open.
13.04.2023, 10:35 11546
Назначены начальники Службы антитеррора и Службы экономической безопасности
Фото: Акорда
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжения о назначении: заместителя председателя КНБ - начальника Службы антитеррора и заместителя председателя КНБ - начальника Службы экономической безопасности.
Сейсембаев Руслан Темиргалиевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - начальником Службы антитеррора. Тулеуов Асхат Калмагамбетович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - начальником Службы экономической безопасности", - говорится в сообщении Акорды.
Кроме того, распоряжением главы государства Билисбеков Нургали Даулетбекович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
12.04.2023, 18:45 33331
Казахстанский лоукостер запускает рейс Шымкент - Дели
Частота полетов между двумя городами - один раз в неделю, по средам
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В международной маршрутной сети казахстанского лоукостера FlyArystan появилось новое направление - из Шымкента в Дели и обратно, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Продажа билетов уже открыта в мобильном приложении FlyArystan или на сайте flyarystan.com. Стоимость билета в одну сторону включает случайное место на борту и 1 единицу ручной клади 5 кг (56*23*36см). Частота полетов между двумя городами - один раз в неделю, по средам.
Шымкент - Дели седьмое по счету зарубежное направление казахстанского лоукостера.
Также со 2 мая курсирование пассажирского поезда № 7/8 сообщением Алматы - Уральск продлевается до Саратова (РФ). Состав будет ходить через день: из Алматы начиная со 2 мая по четным датам, из Саратова - с 5 мая по нечетным датам, сообщает пресс-служба КТЖ.
Ранее сообщалось, что в рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов с 18 марта текущего года возобновились регулярные рейсы между городами Алматы и Самарканд.
12.04.2023, 15:05 42536
Токаев о развитии науки в Казахстане: мы должны быть в числе ведущих стран, а не ведомых
Фото: Акорда
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Развитие науки является одним из важнейших направлений государственной политики, заявил сегодня на первом заседании Национального совета по науке и технологиям президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
Сегодняшняя встреча имеет важное значение. Во все времена главным ключом к развитию считалась наука. Все успехи в истории человечества достигнуты благодаря знаниям. Тем более в нынешнюю эпоху передовых технологий никакой прогресс невозможен без науки. Поэтому я уделяю особое внимание ее развитию", - отметил глава государства.
По его словам, многие годы науке не уделялось должного внимания. В связи с этим накопилось много нерешенных вопросов.
Можно сказать, что эта сфера отстает. Если мы хотим стать процветающей страной, мы должны восполнить этот пробел. Поэтому моим Указом был создан Национальный совет по науке и технологиям. Ему присвоен статус совета при президенте. Это будет основная структура, призванная вырабатывать рекомендации по приоритетам государственной политики в области науки. При формировании совета особое внимание было уделено его составу. Были приглашены представители старшего поколения, внесших огромный вклад в отечественную науку, зарубежные ученые. В состав совета вошли наши молодые специалисты, работающие во всемирно известных научных центрах. Нам крайне необходимы богатый опыт предыдущего поколения, передовые знания и свежие идеи молодежи. Я верю, что их гармоничное взаимодействие принесет пользу стране", - заявил глава государства.
По его словам, в мире существует ряд сложнейших проблем, которые можно решить только общими усилиями всего мирового сообщества.
Очень важно замедлить глобальное потепление, обеспечить продовольственную безопасность, преодолеть последствия пандемии. Одним словом, наступает новая реальность. Если мы не адаптируемся к этим изменениям, то можем остаться на обочине прогресса. Наша конечная цель - быть в числе ведущих стран, а не ведомых. Это, безусловно, очень сложная цель, и мы должны это хорошо понимать. Я об этом говорил уже не раз. То есть задача состоит в том, чтобы не идти в хвосте научного прогресса, а встать в ряд государств, которые определяют этот прогресс. Возможно, эта задача выглядит излишне амбициозной, но такую задачу мы должны ставить перед собой, научный потенциал в нашей стране имеется. Понимаю, что задача сложная, но к ее реализации и решению нам нужно, безусловно, стремиться", - заявил президент.
В первую очередь, по его словам, необходимо определить основные направления и приоритеты работы.
Сейчас в мире происходят колоссальные изменения. В геополитике, экономике и общественных отношениях человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Стремительно развиваются наука и технологии. Научная сфера превратилась в гигантскую индустрию с финансовыми оборотами в миллиарды долларов. Стоимость крупных технологических корпораций достигла триллиона долларов. К подлинно революционным процессам привело появление нейросетей и искусственного интеллекта. Уже видны контуры нового жизненного уклада. Он имеет как полезные, так и опасные аспекты, которые могут представлять серьезную угрозу", - уточнил Токаев.
Он заявил, что даже Илон Маск высказал свои опасения в связи с применением искусственного интеллекта и призвал на время приостановить его разработку.
По его мнению, искусственный интеллект может представлять большую угрозу для всего человечества. Человечество совершило фундаментальные открытия в сферах энергетики, медицины, био- и генной инженерии. Все это принесло кардинальные изменения в жизнь людей", - отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что в Казахстане имеется сильная научная школа и квалифицированные ученые, растет число грантов, выделяемых на подготовку докторантов и научные исследования. Сфера науки стала более привлекательной для молодежи, однако, несмотря на все усилия, отечественная наука пока не является двигателем социально-экономического прогресса страны.
Для развития отечественной науки глава государства поставил следующие задачи:
- Сформировать широкую сеть научных учреждений
Создать в регионах центры академического превосходства, в том числе технопарки, инжиниринговые хабы, лаборатории. При этом важно учесть региональные особенности, а также приоритеты научно-технологического и экономического развития. При этом он подчеркнул, что госфинансирование науки не должно рассматриваться учеными, а скорее всего - псевдоучеными, в качестве "бесплатной кормушки".
Не секрет, что под финансовые гранты зачастую подгоняются соответствующие проекты, не имеющие актуального научного значения. Например, печальный опыт научного холдинга "Парасат". Все выделенные средства ушли в песок, а его бывший руководитель, доктор химических наук, получил американское гражданство и вместе с семьей благополучно покинул страну", - отметил президент.
- Открывать сильные научные центры и институты естественно-научного, инженерно-технологического и социально-гуманитарного профиля
Вместе с тем очень важно провести анализ эффективности деятельности существующих НИИ, усовершенствовать подходы к их работе для того, чтобы они стали привлекательными для молодых ученых", - заявил Токаев.
- Готовить научные кадры, в частности повысить количество докторантов до 5 тысяч
- Увеличивать количество исследовательских университетов и открывать филиалы ведущих зарубежных вузов
- Повышать статус отечественных ученых, усиливать их социальную защищенность. С этой целью нужно увеличить в 1,5 раза доплату за ученые степени и звания сотрудников вузов и научных организаций, отделяя их от тех, кто "примазался к науке", считает президент.
- Повысить авторитет Национальной академии наук
У нас стало очень много академиков, которые не имеют никакого отношения к науке. Вроде человек - академик, а его вклад в развитие науки абсолютно никому не известен. Серьезные сомнения вызывают как научные познания таких академиков, так и их достижения. Это, в свою очередь, подрывает авторитет Академии. Поэтому новому руководству Академии стоит обратить самое пристальное внимание на эту актуальную проблему", - заявил Токаев.
- Построить новую модель науки, которая будет основываться на партнерстве государства и бизнеса. Именно такой подход позволит решить социально-экономические проблемы, считает президент.
Глава государства выразил уверенность, что в ближайшем будущем в Казахстане появится новое поколение ученых, которые достойно продолжат дело Каныша Сатпаева, Алькея Маргулана и других выдающихся ученых.
В заключение Токаев поздравил участников заседания с Днем науки, а также поручил руководству академии представить правительству ключевые приоритеты развития отечественной науки.
12.04.2023, 14:31 43381
Запретить ЛГБТ-пропаганду в Казахстане предлагает мажилисмен
По мнению Ардака Назарова, необходимо срочно взяться за воспитание казахстанской молодежи
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Запретить ЛГБТ-пропаганду в Казахстане предложил в своем запросе на имя вице-премьера Алтая Кульгинова мажилисмен Ардак Назаров.
По мнению депутата, идеология ЛГБТ направлена на разрушение многовековых традиций и национальных ценностей казахского народа.
В информационном пространстве свободно пропагандируются однополые браки, гомосексуализм, смена пола. Мы все хорошо знаем, что за этим стоят международные организации Запада", - отметил Назаров.
Депутат заявил, что необходимо срочно взяться за воспитание казахстанской молодежи.
Мы не можем относиться к этому спокойно. Эпидемия уже наступила, нам необходимо пресекать ее на корню, чтобы потом не кусать себе локти", - заявил мажилисмен, комментируя прошедший 8 апреля в Астане парад феминисток, который, по его словам, закончился пропагандой гомосексуализма.
Депутат считает, что, занимаясь вопросами по регулированию экономики и политики, нельзя забывать об идеологии, чтобы государство было прочным и народ жил в благополучии.
По мнению Назарова, необходимо принять следующие меры:
- получить объяснение от родителей детей, пришедших на митинг;
- запретить показ и продвижение фильмов и сериалов, не соответствующих национальной культуре, на всех платформах, включая социальные сети;
- разработать и внести на рассмотрение в парламент законодательные нормы, защищающие от источников, пропагандирующих негативные течения;
- преподавать в учебных заведениях Казахстана уроки по пропаганде национальных ценностей, традиций, культуры.
Ранее сообщалось, что запрещенную в России ЛГБТ-литературу намерены издавать в Казахстане. Книги с запрещенной в России тематикой уже продают на казахстанских и белорусских сайтах.
12.04.2023, 12:32 47481
Закарья Кунсулу возглавила Национальную академию наук РК
Токаев подписал соответствующее распоряжение
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстан назначил Кунсулу Закарью президентом Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Закарья Кунсулу - доктор биологических наук, профессор, действительный член Академии естественных наук, лауреат премии Республики Казахстан 2021 года в области науки и техники имени аль-Фараби.
Является разработчиком казахстанской вакцины против коронавируса QazVac. С августа 2022 года возглавляла национальный холдинг QazBioPharm.
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