Незаконно проданное Храпуновым здание скорой вернули в госсобственность в Алматы

Будучи акимом Алматы, Храпунов незаконно передал частным структурам комплекс скорой площадью около 4 тыс. кв. м и 50 соток земли стоимостью 3 млрд тенге

Рассказать друзьям

Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура города Алматы добилась возврата на баланс государства комплекса скорой медицинской помощи стоимостью 3 млрд тенге, сообщает - Прокуратура города Алматы добилась возврата на баланс государства комплекса скорой медицинской помощи стоимостью 3 млрд тенге, сообщает пресс-служба ведомства.





Ранее специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил иск прокурора города о признании незаконными действия по передаче государственного имущества в частные руки. Решение суда вступило в законную силу.





Данный комплекс площадью 3974 кв. м и 50 соток земли был незаконно передан в частные структуры бывшим акимом города Алматы Храпуновым В. В настоящее время постановлением акима города от 25.04.2024 года недвижимое имущество передано на баланс службы скорой медицинской помощи, планируется открытие дополнительной подстанции", - проинформировали в горпрокуратуре.





Храпунов был акимом Алматы с 1997 по 2004 год, после чего в 2008 году эмигрировал в Швейцарию.





Позже Храпунова и его супругу обвинили в мошенничестве, взяточничестве, присвоении и растрате вверенного чужого имущества, превышении служебных полномочий. По фактам возбуждено уголовное дело.





В мае 2022 года федеральный суд Нью-Йорка наложил санкции на сына экс-акима Алматы Ильяса Храпунова по делу, инициированному АО "БТА Банк" и властями города.



