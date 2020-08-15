Об эпидемиологической ситуации по инфекционной заболеваемости сообщили в комитете Минздрава

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - Об эпидемиологической ситуации по инфекционной заболеваемости сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости остается стабильной, имеется стабильная позитивная динамика. Санитарными службами проводится точечный мониторинг по 97 инфекционным заболеваниям, по итогам полугода снижена заболеваемость по 61 инфекции. В частности, отмечено снижение заболеваемости серозным менингитом (в 14,6 раза), гнойным менингитом (в 4,8 раза), сальмонеллезом (в 2,5 раза), ротавирусным энтеритом (на 38,2%), бруцеллезом (на 46,1%), коклюшем (на 26%), менингококковой инфекции (на 26,8%), корью (в 3,2 раза), туберкулезом (на 27,3%)", - сообщили в ведомстве.

Стоить отметить, что с начала текущего года, в стране не зарегистрированы заболевания граждан чумой, холерой, брюшным тифом, бешенством, туляремией, дифтерией, столбняком, краснухой и другими инфекционными заболеваниями.

В целях профилактики заболеваний чумой, ККГЛ и другими природно-очаговыми инфекциями санитарно-эпидемиологической службой проводятся точечные профилактические мероприятия.

Особо отметим, что строгие и своевременные карантинные меры, предпринятые санитарными органами по борьбе с коронавирусной инфекцией, положительно повлияли на общую эпидемиологическую ситуацию в Казахстане. В целом положительная динамика достигнута благодаря активной превентивной работе, ежедневно проводимыми санитарно-эпидемиологическими службами страны", - добавили в комитете.

Напомним, за сутки в Казахстане выявлены 476 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 101 848 заболевших. По состоянию на 14 августа 1356 человек скончались от коронавирусной инфекции

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