Обеспечить своевременную выплату зарплаты педагогам и не допустить необоснованный рост цен на СЗПТ поручил Тугжанов

Даже небольшая проблема, если ее вовремя не решить, может вызвать недовольство населения. Поэтому государственные органы должны постоянно анализировать риски и быть всегда готовыми к их решению", - заявил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.
В ходе совещания Министерству просвещения и акиматам поручено обеспечить своевременность выплаты заработной платы педагогам, Министерству сельского хозяйства - разработать четкий прогноз баланса производства и потребления для недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания.
Также заместитель премьер-министра отметил, что впереди сезон подготовки детей к учебному году, что также может сопровождаться увеличением расходов населения. Поэтому нужно максимально использовать возможности действующих рыночных инструментов для стабилизации цен.
По итогам совещания перед всеми государственными органами и акиматами регионов поставлены следующие задачи:
- не допускать образования задолженности по выплате заработной платы;
- на постоянной основе анализировать все возможные риски и выработать алгоритм пошаговых действий по решению проблемных вопросов отрасли;
- в случае наличия проблемных вопросов взять их решение на особый контроль;
- усилить информационную, разъяснительную работу государственных органов, активно продвигать площадки в социальных сетях, а также регулярно отвечать на вопросы населения.
Ранее сообщалось, что депутат мажилиса в ходе заседания палаты сообщила, что долги государства по отпускным и выплатам на оздоровление для казахстанских учителей составили около 30 млрд тенге.