Около четырех тысяч человек могут попасть под анонсированную Токаевым амнистию

Нур-Султан. 31 января. Kazakhstan Today – В Казахстане около четырех тысяч человек могут попасть под амнистию, о планах на которую заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Принятие проекта закона приведет к следующим правовым и социально-экономическим последствиям: 1) освобождение порядка 3-4 тыс. осужденных; 2) прекращение уголовных дел и дел, не рассмотренных судами о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести; 3) для отдельных категорий осужденных сокращение неотбытой части срока наказания лицам", - говорится в концепции закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан".

Законопроект предусматривает освобождение от наказания лиц, осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства.

Ожидается значительное улучшение уровня материально-бытового обеспечения лиц, не подпадающих под амнистию и продолжающих отбывать наказание, снижение плотности тюремного населения, наступление возможности улучшения норм медико-санитарных требований к условиям содержания. Улучшатся также условия работы администрации и сотрудников уголовно-исполнительной системы по обеспечению режима в учреждениях и другие условия их службы и социальной защиты.

В результате принятия проекта закона станет возможным направить сэкономленные бюджетные средства на финансирование уголовно-исполнительной системы и внедрения международно-правовых стандартов, в том числе и к переходу к камерным типам тюрем. Отрицательных правовых и социально-экономических последствий в случае принятия проекта закона не предполагается", - указано в документе.

Целями принятия проекта закона названа "гуманизация уголовной политики, на основании принципа гуманизма, в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан, полное или частичное освобождение от наказания, замена неотбытой части наказания на более мягкое или прекращение уголовного преследования в отношении индивидуально не определенного круга лиц, а также снижение численности лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и состоящих на учете службы пробации".

В целом проект закона направлен на освобождение осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства, в том числе социально уязвимых категорий граждан: несовершеннолетних, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, а также беременных женщин, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, пенсионеров, инвалидов и других", - уточняется в концепции закона.

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