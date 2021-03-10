Определены 10 общенациональных приоритетов Казахстана до 2025 года

Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева установлены следующие целевые показатели , характеризующие достижение Общенациональных приоритетов по итогам 2025 года:

В рамках Общенационального приоритета №1 "Справедливая социальная политика":

1) рост реальных денежных доходов населения - не менее чем на 27% от уровня 2019 года;

2) увеличение до 27% доли доходов 40% наименее обеспеченного населения в общих доходах;

В рамках Общенационального приоритета №2 "Доступная и эффективная система здравоохранения":

3) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет;

В рамках Общенационального приоритета №3 "Качественное образование":

4) достижение результатов 15-летних казахстанских учащихся в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment-2026): пo математике - 480 баллов, чтению - 450 баллов, естествознанию - 490 баллов;

5) представленность в Мировом рейтинге университетов Куакарелли Саймондс (Quacquarelli Symonds World University Rankings) топ-200 не менее чем 3 казахстанскими вузами;

В рамках Общенационального приоритета №4 "Справедливое и эффективное государство на защите интересов граждан":

6) достижение не менее 0,56 балла по Индексу верховенства закона от Всемирного проекта правосудия (World Justice Project);

7) достижение не ниже 50-го места по категории "Институты" в Глобальном индексе конкурентоспособности от Всемирного экономического форума;

8) достижение не менее 50 процентиля по Индексу учета мнения населения и подотчетности государственных органов от Всемирного банка;

В рамках Общенационального приоритета №5 "Новая модель государственного управления":

9) достижение не менее 74 процентиля по Индексу эффективности государственного управления от Всемирного банка;

10) достижение оценки в 45 баллов по Индексу восприятия коррупции от Трансперенси Интернешнл (Transparency International);

В рамках Общенационального приоритета №6 "Культивирование ценностей патриотизма":

11) ежегодное повышение уровня удовлетворенности населения реализуемыми в стране политиками, обусловливающими чувство гордости за свою страну и желание содействовать ее процветанию (историческое наследие, развитие культуры, достижения в спорте, международный авторитет и другое), определяемое на основе независимых социологических опросов в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности государственных органов, реализуемой в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года №954;

В рамках Общенационального приоритета №7 "Укрепление национальной безопасности":

12) достижение не менее 50 процентиля по Индексу политической стабильности и отсутствия насилия/терроризма от Всемирного Банка;

В рамках Общенационального приоритета №8 "Построение диверсифицированной и инновационной экономики":

13) доведение объемов валовой добавленной стоимости несырьевого сектора экономики до более 89 трлн тенге, а обрабатывающей промышленности - до более 15 трлн тенге;

14) достижение не ниже 70-го места по показателю "Инновационный потенциал" в Глобальном индексе конкурентоспособности от Всемирного экономического форума;

В рамках Общенационального приоритета №9 "Активное развитие экономической и торговой дипломатии":

15) доведение объемов несырьевого экспорта товаров и услуг до более $41 млрд;

16) доведение валового притока прямых иностранных инвестиций до $30 млрд;

В рамках Общенационального приоритета №10 "Сбалансированное территориальное развитие":

17) сокращение разрыва развития по Валовому региональному продукту на душу населения между регионами до 2,7;

18) повышение до 80% уровня удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов (определяется на основе независимых социологических опросов в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности государственных органов, реализуемой в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года №954).

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