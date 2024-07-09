Особо охраняемые территории, теплоэнергетика и налоги: президент подписал законы

Мухтар Кул-Мухаммед высказал ряд предложений по укреплению роли Казахстана в качестве признанной в мире средней державы

Фото: Акорда

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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и общественный деятель, академик Мухтар Кул-Мухаммед обсудили вопросы развития казахстанской науки и культуры, государственной и информационной безопасности, а также международного сотрудничества, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и общественный деятель, академик Мухтар Кул-Мухаммед обсудили вопросы развития казахстанской науки и культуры, государственной и информационной безопасности, а также международного сотрудничества, сообщает Акорда.





Подчеркивается, что академик поддержал озвученные на саммите ШОС инициативы главы государства по укреплению безопасности, обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития.





Также Мухтар Кул-Мухаммед высказал ряд предложений по укреплению роли Казахстана в качестве признанной в мире средней державы, а также по вопросам урегулирования существующих конфликтов и их предотвращения.





Кроме того было отмечено, что принятие Астанинской декларации и более двадцати документов ШОС будет содействовать дальнейшему укреплению безопасности и стабильному развитию всего мира.





Глава государства подчеркнул важность многостороннего сотрудничества Казахстана в целях обеспечения эффективного регионального взаимодействия на основе равноправного партнерства. По мнению президента, общественная дипломатия может сыграть особую роль в деле укрепления взаимного доверия и добрососедства между народами и государствами.



