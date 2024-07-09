Особо охраняемые территории, теплоэнергетика и налоги: президент подписал законы
Закон о теплоэнергетике впервые регулирует общественные отношения, возникающие в процессе производства, передачи, реализации и потребления тепловой энергии
Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, в числе которых - закон "О теплоэнергетике", сообщает Акорда.
Документ впервые регулирует в виде самостоятельного закона общественные отношения, возникающие в процессе производства, передачи, реализации и потребления тепловой энергии для качественного функционирования и развития систем теплоснабжения", - говорится в сообщении.
В законе:
- модернизирована система регулирования теплоэнергетической отрасли путем внедрения новых и усиления существующих инструментов для обеспечения ее качественного и бесперебойного функционирования;
- определены цели, задачи, принципы государственного регулирования в области теплоэнергетики;
- внедрены инструменты планирования развития и оценки состояния теплоэнергетической отрасли для обеспечения последовательного и эффективного ее развития. В частности,Министерством энергетики будут утверждены ключевые и целевые показатели теплоэнергетики по регионам, секторам производства, транспортировки, реализации, потребления тепловой энергии, разработанные отраслевыми госорганами;
- структурирована система теплоснабжения, регламентированы права и обязанности субъектов теплоснабжения и потребителей их услуг;
- системы теплоснабжения в зависимости от их мощности и подключенной нагрузки потребителей подразделены на централизованную, местную и индивидуальную системы теплоснабжения;
- обновлены механизмы тарифного регулирования, поддержки энергосбережения, использования возобновляемых источников энергии в теплоэнергетике для повышения инвестиционной привлекательности сектора;
- установлены требования по обеспечению надежности и безопасности теплоснабжения, условия проведения ремонтных работ и вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, а также усилены требования по обеспечению готовности к отопительному сезону.
Текст закона публикуется в печати.
Также президент подписал законы:
- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики";
- "О внесении изменений в Налоговый кодекс";
- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг";
Ранее Токаев подписал закон по вопросам игорного бизнеса и поправки в Кодекс об административных правонарушениях.