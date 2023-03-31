Отпечатки пальцев могут появиться в паспортах казахстанцев
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Новые правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства и проездного документа разработали в Министерстве внутренних дел Казахстана.
Проект документа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 апреля 2023 года.
По новым правилам документы, удостоверяющие личность, являются собственностью государства и содержат следующие данные:
- фамилию, имя, отчество (при его наличии);
- дату и место рождения;
- пол;
- национальную принадлежность - по желанию владельца;
- гражданство;
- фотографию;
- наименование органа, выдавшего документ;
- дату выдачи, номер документа, срок действия;
- подпись владельца документов;
- индивидуальный идентификационный номер;
- отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего 16-летнего возраста и более, а также в возрасте от 12 до 16 лет в случаях, установленных законом "О дактилоскопической и геномной регистрации".
Паспорт гражданина РК и удостоверение личности гражданина РК выдаются уполномоченным госорганом в срок не позднее 15 рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, за исключением паспортов гражданина, оформленных в загранучреждениях РК, и вручаются лично владельцу или его законному представителю.
Вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства выдаются уполномоченным государственным органом в срок не позднее 17-ти рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, удостоверяющих личность, и вручаются лично владельцу или его законному представителю.
Проездной документ выдается уполномоченным государственным органом по месту учета документируемого лица в срок не позднее 17-ти рабочих дней со дня подачи заявки на получение документа и вручается лично владельцу или его законному представителю.
Цифровые документы, удостоверяющие личность, равнозначны бумажным.
Получить паспорт гражданина РК и удостоверение личности можно в ускоренном порядке в Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте - до одного рабочего дня, в областных центрах - до трех рабочих дней, в районах и городах областей - до семи рабочих дней.
По желанию граждан документы, удостоверяющие личность, также выдаются в ускоренном порядке до трех рабочих дней (в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте) и до пяти рабочих дней (в областных центрах) со дня оформления.
Оплата за ускоренную выдачу документа, удостоверяющего личность, производится через банковские учреждения и иные организации, осуществляющие кассовые операции.
Для оформления паспорта гражданина РК заявитель лично представляет:
- документ об оплате государственной пошлины (лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, предоставляют подтверждающие документы);
- две фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра (при оформлении на бумажном бланке формуляра);
- один из следующих документов:
- свидетельство о рождении (при получении удостоверения личности по достижению 16-летнего возраста);
- паспорт гражданина Республики Казахстан (при получении удостоверения личности впервые, утрате удостоверения личности, возвращении на постоянное место жительства в Республику Казахстан);
- удостоверение личности гражданина Республики Казахстан (при обмене удостоверения личности);
- паспорт образца 1974 года (бывшего Союза Советских Социалистических Республик) (для получения удостоверения личности впервые при подтверждении гражданства Республики Казахстан);
- удостоверение лица без гражданства (в случае признания гражданства Республики Казахстан);
- справку о приеме в гражданство Республики Казахстан установленной Министерством внутренних дел Республики Казахстан формы (при получении удостоверения личности в связи с принятием в гражданство Республики Казахстан).
Напомним, в январе МВД приостановило обязательную дактилоскопию в Казахстане до 2024 года.