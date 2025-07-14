13.07.2025, 17:29 66131
Отсрочку по кредитам для социально уязвимых слоев населения и пострадавших от ЧП введут в Казахстане
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Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало проект постановления об утверждении правил рассмотрения изменений в условия договора банковского займа, передает корреспондент агентства.
Проект НПА предусматривает:
- введение отсрочки для социально уязвимых слоев населения (СУСН) и пострадавших от ЧП;
- установление обязанности предоставления отсрочки не менее трех месяцев без комиссий при снижении доходов заемщика (СУСН или пострадавшего от ЧП), при наличии подтверждающих документов;
- уточнение порядка запроса документов от заемщика в зависимости от характера жизненного обстоятельства, вызвавшего невозможность погашения долга, и добавлен перечень таких документов в виде приложения.
Проект НПА направлен на повышение эффективности механизмов урегулирования проблемной задолженности заемщиков - физических лиц, включая СУСН, а также на обеспечение прозрачности и единообразия в действиях банка/МФО при рассмотрении заявлений заемщиков о внесении изменений в условия договоров банковского займа/микрокредита", - отмечено в документе.
Документ опубликован на портале "Открытые НПА", обсуждение продлится до 27 июля 2025 года.
Ранее АРРФР сообщило, что доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составляет 1,3 трлн тенге.
новости по теме
14.07.2025, 18:40 2836
Суд отказал экс-главе нацкомпании "Астана ЭКСПО - 2017" в УДО
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему руководителю национальной компании "Астана ЭКСПО - 2017" Талгату Ермегияеву не удалось добиться условно-досрочного освобождения - соответствующее решение принял Алматинский областной суд, сообщили в пресс-службе ведомства.
Осужденный, отбывший две трети срока наказания, подал прошение об УДО. Однако суд счел недостаточными основания для удовлетворения ходатайства.
Напомним, в июне 2016 года Ермегияев был признан виновным в коррупционных преступлениях и приговорен к 14 годам тюремного заключения. Кроме того, суд обязал его возместить ущерб на сумму 5,9 миллиарда тенге в пользу национальной компании.
Следствие установило, что, занимая пост главы "Астана ЭКСПО - 2017", Ермегияев получил взятку в размере 780 миллионов тенге. Помимо этого, его признали виновным в хищении вверенного имущества на сумму свыше 10 миллиардов тенге.
Для справки: с 2014 по март 2017 года на строительство инфраструктуры ЭКСПО в столице Казахстана из государственного бюджета было выделено более 543 миллиардов тенге, что эквивалентно приблизительно 2 миллиардам долларов по курсу тех лет. Впоследствии, в 2018 году, на реконструкционные работы выставочного комплекса дополнительно направили 13 миллиардов тенге.
14.07.2025, 16:40 15161
Ряд земельных участков принудительно изымут для строительства дороги в Алматы
Постановлением предполагается принудительное отчуждение семи земельных участков или иного недвижимого имущества
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Алматы. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане принято постановление акимата города Алматы "О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд", передает корреспондент агентства.
Начать принудительное отчуждение семи земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Алгабас в Алатауском районе города Алматы, для строительства дороги, согласно приложению к настоящему постановлению", - сообщается в тексте.
Согласно постановлению, принудительное отчуждение определено до 31 декабря 2027 года.
Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, 6 этаж, 605 кабинет", - говорится в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в прошлом году в Алматы начали изъятие земельных участков под пробивку улицы Муканова.
14.07.2025, 16:00 18171
Реформа медицинского страхования: Токаев подписал закон
Фото: Фонд социального медстрахования
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг", сообщает Акорда.
Текст закона публикуется в печати", - говорится в сообщении.
Напомним, в конце июня депутаты сената парламента одобрили во втором чтении поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования.
Как сообщила на заседании сената депутат Айнур Аргынбекова, с января 2026 года устанавливается новый верхний предел базы для исчисления взносов: для работодателей - 40 минимальных заработных плат, для работников - 20 МЗП. Изменения затронут около 9% (более 500 тысяч) работников с высоким уровнем дохода. Предлагаемое решение носит компромиссный характер и направлено на сохранение баланса между устойчивостью системы и допустимым уровнем налоговой нагрузки. По оценкам, прирост доходной части ОСМС составит порядка 200 миллиардов тенге в год.
Кроме того, дополнительно предусмотрено поэтапное увеличение ставок взносов государства на ОСМС с 2,2% в 2027 году до 4,7% в 2037 году, это должно "обеспечить долгосрочную стабильность финансирования".
Также вводится новая норма: граждане, уплачивавшие взносы не менее пяти лет подряд, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временной приостановке платежей (ранее страховка сохранялась только три месяца).
Вместе с тем вводятся нормы по обязательному размещению на официальных интернет-ресурсах информации о движении финансовых средств ОСМС и ГОБМП и расширению доступа потребителей к информации о соответствии медорганизаций установленным требованиям. Также введены поправки, предусматривающие возврат средств от медорганизаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору закупа услуг.
14.07.2025, 15:12 21556
Новые функции появились у Минтуризма и спорта
Подписано соответствующее постановление
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесены дополнения и изменения в постановление "О некоторых вопросах Министерства туризма и спорта РК", передает корреспондент агентства.
Согласно документу, положение о Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан дополнено новыми функциями:
- разработка и утверждение правил определения стоимости исследований и консалтинговых услуг по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
- разработка и утверждение правил определения стоимости государственного задания по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
- осуществление контроля за полнотой и своевременностью перечисления государственными предприятиями в бюджет части чистого дохода;
- обеспечение публикации результатов мониторинга, установленного статьей 40 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее Комитет национальной безопасности Республики Казахстан сделал заявление о создании службы по противодействию коррупции.
14.07.2025, 12:42 30521
Правила приема в гражданство изменятся в Казахстане
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правила приема в гражданство Казахстана намерено изменить Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.
В проекте приказа главы ведомства планируется утвердить новый объем знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции Республики Казахстан, а также истории Казахстана при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК.
Ходатайство о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции Республики Казахстан, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования", - говорится в проекте документа.
Объем знаний государственного языка на элементарном уровне должен составлять не менее 15 (пятнадцати) баллов, основ Конституции Республики Казахстан не менее 20 (двадцати) баллов, а также истории Казахстана не менее 15 (пятнадцати) баллов при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан.
Принятие проекта позволит обеспечить максимально равное соотношение количества вопросов по тестированию претендентов на гражданство Республики Казахстан по каждой дисциплине и снизить пороговый уровень на 10%", - говорится в документе.
Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА" до 25 июля 2025 года.
Ранее необходимый объем знаний для получения гражданства составлял:
- госязыка на элементарном уровне - не менее 36 баллов;
- основ Конституции Республики Казахстан - не менее 9 баллов;
- истории Казахстана - не менее 15 баллов.
14.07.2025, 12:28 32606
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Казтелерадио" послезавтра, 16 июля, временно закроет сервисы на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей в связи с ежеквартальными профилактическими работами.
16 июля 2025 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - сообщили в компании.
15 июля 2025 года с 09.00 до 18.00 на радиотелевизионной станции "Западная" филиала "Южный" будут проводиться внеплановые работы. Эти работы будут сопровождаться отключением технических средств радиовещания. В связи с этим трансляция программ Shalqar radiosy будет временно прекращена.
17 июля 2025 года с 09.00 до 18.00 на радиотелевизионной станции "Жанатас" филиала "Южный" будут проводиться внеплановые работы. Эти работы будут сопровождаться отключением технических средств радиовещания. В связи с этим трансляция программ Qazaq Radiosy будет временно прекращена.
14.07.2025, 12:09 33741
В Казахстане завершили строительство ветки газопровода Талдыкорган - Ушарал
Газопровод обеспечит подачу газа в 66 населенных пунктов области Жетысу
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Уровень газификации в Казахстане достиг 62,4%, доступ к газу за последние три года получили более 1,7 млн человек, сообщил сегодня президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов.
Он проинформировал главу государства о результатах деятельности национальной компании.
В частности, Жаркешов доложил о завершении строительства линейной части газопровода Талдыкорган - Ушарал, который обеспечит подачу газа в 66 населенных пунктов области Жетысу.
Начаты работы по строительству второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, а также завода по перевалке и фракционированию сжиженного нефтяного газа на месторождении Кашаган. Реализуется проект карбамидного завода стоимостью 1,35 млрд долларов при участии турецкого инвестора ESTA", - сообщил глава нацкомпании.
По его словам, одним из важных достижений стало увеличение объема транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан. Он также рассказал о ходе капитального ремонта на магистральном газопроводе Средняя Азия - Центр, который позволит существенно усилить роль страны как ключевого звена в региональной энергетической отрасли.
Также заключен ряд соглашений по развитию ресурсной базы газа. Среди них контракты на недропользование по участкам "Аккудук" и "Северный-2", а также соглашение с CNPC о совместной разведке на участке "Северный-1".
В завершение встречи президент дал ряд поручений по подготовке к предстоящему отопительному сезону, а также планомерному укреплению газового потенциала страны.
14.07.2025, 10:48 40356
Численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы в Казахстане превышает 220 тыс. человек
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 июля 2025 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 220,9 тыс. человек, при этом 161,9 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 62,2 млрд тенге, сообщили в Минтруда РК.
В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода", - проинформировали в ведомстве.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).
Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через электронную биржу труда (enbek.kz).
При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.
Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.
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