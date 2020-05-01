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Парламент принял поправки в законодательство по вопросам использования атомной энергии

30.04.2020, 13:40 6886
Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли закон "О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии", а также сопутствующие ему поправки в законы РК "О радиационной безопасности населения" и "Об использовании атомной энергии", передает Kazakhstan Today.
 
Законопроект предусматривает гражданско-правовую ответственность операторов ядерных установок за причинение ядерного ущерба, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.
 
Законом РК от 10 февраля 2011 года ратифицирована Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1997 года. Главная идея Конвенции заключается в том, что в случае возникновения ядерного инцидента, оператор установки обязан возместить причиненный ущерб. При этом минимальный размер суммы по возмещению ядерного ущерба оператором определяет государство.
 
В Минэнерго отметили, что сегодня в Казахстане на законодательном уровне не регламентированы условия применения положений Венской конвенции 1997 года, а именно государством не определены ограничения ответственности оператора и не урегулированы вопросы финансового обеспечения и страхования.
 

Действующее законодательство Казахстана основано на общей гражданско-правовой ответственности, которая является недостаточной и не адаптированной под специфические ядерные риски, отсутствует механизм возмещения убытков вследствие ядерного инцидента", - отметили в пресс-службе.

 
Поправки в действующее законодательство РК направлены на усиление гражданско-правовой ответственности операторов ядерных установок перед третьими лицами. В частности, устанавливаются нормы для обеспечения финансовой защиты пострадавших от ущерба, возникающего в результате ядерного инцидента, а также для установления механизмов страхования гражданско-правовой ответственности оператора ядерной установки за причинение ядерного ущерба.
 

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