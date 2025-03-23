22.03.2025, 16:17 25556
Паводки в Казахстане: в регионах продолжается сброс воды из водохранилищ
Фото: Минводы РК
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации производит сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод, сообщи ли в пресс-службе ведомства.
По состоянию на 22 марта:
- В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сброс воды не осуществляется, из Селетинского водохранилища сбрасывается 30 кубометров воды в секунду, из Чаглинского водохранилища - 40 кубометров в секунду.
- В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 50 кубометров воды в секунду, из Каргалинского водохранилища - 0,5 кубометра воды в секунду. В прошлом году оба объекта были реконструированы. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 62 %.
- В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 600 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища - 587 кубометров в секунду.
- Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 660 кубометров воды в секунду.
- В Западно-Казахстанской области из Кировского и Битикского водохранилищ сбрасывается по 10,1 кубометра воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ - по 7,6 кубометра в секунду.
- В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 30 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища - 20 кубометров в секунду, из Шерубай-Нуринского водохранилища - 13,7 кубометра воды в секунду.
- В Костанайской области из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 кубометра воды в секунду, из Каратомарского водохранилища - 3 кубометра воды в секунду. Наполнение двух крупных водохранилищ составляет 64%.
- В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 343,8 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища - 56,7 кубометра воды в секунду.
Напомним, в зоне высокого риска паводков находятся 3 области Казахстана: Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Абайская. Под контролем - восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном.
Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
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22.03.2025, 12:23 32616
Всемирный день водных ресурсов: как трансформировалась водная отрасль в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня во всем мире отмечается День водных ресурсов. Это ежегодное мероприятие Организации Объединенных Наций, которое проводится 22 марта и посвящено важности сохранения воды, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
С момента своего создания Министерство водных ресурсов и ирригации работает над трансформацией водной отрасли для обеспечения более эффективного использования водных ресурсов и внедрения в обществе культуры водопотребления", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время в Казахстане реализуется Концепция развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы.
Идет строительство водохранилищ в Туркестанской области. А до конца года стартует строительство 4 новых и реконструкция 2 действующих водохранилищ", - сообщает Минводы.
Также ведомство намерено завершить 8 проектов по строительству групповых водопроводов, что обеспечит 153 села с общим населением 423 тысячи человек качественной питьевой водой.
Еще 52 населенных пункта будут подключены к централизованной системе водоснабжения. Также в этом году планируем сдать в эксплуатацию 1953 км ирригационных каналов для обеспечения водой 256 тысяч га земель. Эти меры позволят снизить потери воды и аккумулировать ее дополнительные объемы", - отметили в министерстве.
Кроме того, в парламент внесен проект нового Водного кодекса, приоритет в котором отдан защите и экономии водных ресурсов. В частности, предусмотрены меры по усиленной охране водных объектов и активному внедрению в промышленности повторного и оборотного водоснабжения.
В прошлом году на 158 тысячах га сельхозугодий страны были использованы системы дождевального и капельного орошения, а также лазерное планирование, что позволило добиться экономии воды в 20-30%. Для стимулирования внедрения водосберегающих технологий субсидии на поливную воду для аграриев, использующих такие системы, выросли до 85% в зависимости от тарифа", - говорится в информации.
В ведомстве перечислили и другие меры по водосбережению:
- создана Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология" для изучения, освоения и охраны подземных вод;
- предпринимаются меры по сохранению крупных водоемов. Например, достигнута договоренность с Францией о проведении исследования бассейна озера Балхаш, а совместно со Всемирным банком разрабатывается вторая фаза проекта по сохранению Северного Арала;
- за счет цифровизации и автоматизации планируется улучшить учет воды. В Кызылординской области реализуется проект по реконструкции гидропостов и установке автоматизированной системы учета воды на пяти каналах общей длиной 232 км. Разрабатывается проектно-сметная документация для автоматизации 16 магистральных и межхозяйственных каналов Кызылординской области. В Туркестанской области планируется автоматизация магистрального канала "Кызылкум";
- в ряде регионов страны пересмотрены принципы тарификации питьевой воды для физлиц. Так, в случае потребления воды свыше 3-х кубометров в месяц за дополнительные объемы воды тариф становится выше. Эта мера позволила начать экономить в среднем 1,65 млн кубометров воды в месяц;
- разработана дорожная карта по водосбережению на 2024-2026 годы. Документ предусматривает мероприятия по совершенствованию водного законодательства, цифровизации водной отрасли, внедрению современных технологий учета воды и водосберегающих технологий. Также разработаны методические рекомендации по водосбережению в бытовых условиях.
Многое зависит и от нас с вами. Формирование правильных и полезных привычек в быту, осознание ответственности за водные ресурсы страны - это еще один шаг на пути к будущему без нехватки воды", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
21.03.2025, 16:05 83071
Лидеры иностранных государств поздравили Токаева с Наурызом Дополнено
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Наурыз, сообщает Акорда.
В частности, свои поздравления главе государства по случаю праздника направил президент России Владимир Путин.
Российско-казахстанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать взаимовыгодные двусторонние связи - на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - сообщается в телеграмме.
Также председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Наурыз символизирует начало весны и возрождение природы, а также олицетворяет устремление народа Казахстана к благополучию, единству и процветанию.
Я уделяю повышенное внимание развитию двусторонних отношений и дорожу крепкой дружбой с Вами. Выражаю готовность направить наши совместные усилия на укрепление традиционной дружбы и углубление вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном", - говорится в поздравлении.
Кроме того, президент США Дональд Трамп в своей телеграмме поздравил главу государства и народ Казахстана с праздником мира и всеобщего обновления - Наурыз.
Наши страны связывает долгая история взаимовыгодного сотрудничества, и я уверен, что в будущем мы добьемся новых успехов в сферах безопасности, экономики и других областях. В то время как наши великие нации устремлены к новым достижениям, американский народ подтверждает свою неизменную приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Казахстана", - написал Дональд Трамп.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании подчеркнул, что многовековые традиции праздника Наурыз напоминают о важности мира, братства и согласия.
Наурыз - это время, когда крепнет надежда на мир, а развитие международного диалога и сотрудничества выходит на новый уровень. Уверен, что прочные дружественные и братские связи между нашими странами будут и впредь поступательно развиваться, а двустороннее взаимодействие продолжит расширяться", - сказано в телеграмме.
Свои поздравления также направили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Палестины Махмуд Аббас, Раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, руководители ряда международных организаций и другие официальные лица.
Поздравления в адрес главы государства продолжают поступать", - добавили в Акорде.
Дополнено 21.03.2025, 17.35
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы поздравления по случаю праздника Наурыз главам ряда государств, сообщает Акорда.
В частности, президент Казахстана поздравил с праздником Наурыз президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Ирана Масуда Пезешкиана, президента Ирака Абдула Латифа Рашида и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.
В своих поздравительных телеграммах глава государства подчеркнул, что этот весенний праздник, символизирующий возрождение природы, также тесно связывает народы узами многовековой дружбы, братства и взаимного уважения. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что духовные ценности Наурыза будут способствовать дальнейшему наращиванию межгосударственного взаимодействия на благо достижения общих целей и задач", - говорится в сообщении.
Ранее президент поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.
21.03.2025, 14:11 87946
Авария на руднике "Казахмыса": установлена 100-процентная вина работодателя
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительственной комиссией проведено расследование причин аварии, произошедшей на шахте рудника "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" в области Улытау, сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос.
Установлено, что авария в горной выработке шахты рудника "Жомарт" вызвана воспламенением газовоздушной смеси (метана) из-за использования невзрывозащищенного электрооборудования. Скопление метана в опасной концентрации произошло вследствие тектонического нарушения горной выработки, что привело к его выделению из трещин", - ответил премьер.
Как отметил Бектенов, причинами аварии также послужили недостаточно эффективная система вентиляции, несвоевременный контроль газового состава на содержание метана в шахте и отсутствие производственного контроля за безопасным производством работ со стороны ответственных должностных лиц.
Установлена степень вины работодателя - 100%. Органами внутренних дел заведено уголовное дело, ведется расследование", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что "Казахмыс" приостанавливает работу на рудниках после чреды несчастных случаев.
19 марта стало известно, что на Восточно-Жезказганском руднике, расположенном в области Ұлытау, погиб рабочий. 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошла авария, в результате которой погибли семь работников.
21.03.2025, 13:08 89946
Президент поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Фото: Акорда
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В выставочном центре EXPO президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обратился с пожеланиями к участникам торжеств по случаю праздника Наурыз, сообщает Акорда.
Национальный праздник Наурыз - Ұлыстың ұлы күні - неотъемлемая часть исконных казахских традиций. Испокон веков в день весеннего равноденствия наши предки отмечали этот светлый праздник, олицетворяющий обновление жизненных сил. Наурыз мейрамы славится добрыми делами. В эти дни в каждом доме накрывают щедрый дастархан, а люди спешат увидеться, чтобы высказать друг другу теплые пожелания, оказать поддержку нуждающимся. Празднование Наурыза в этом году вновь совпало со священным месяцем Рамазан. Это имеет большое символическое значение, поскольку наши традиции глубоко переплетены с религией. Эти две важные ценности зримо воплощают самобытность нашего народа", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что в соответствии с концепцией Наурызнама с прошлого года Наурыз празднуется в течение десяти дней, каждый из которых наполнен особым смыслом.
По словам главы государства, главной задачей является укрепление стабильности общества в нынешнее нестабильное время.
В этом году мы отмечаем сразу несколько значимых юбилеев: 30-летие Конституции и Ассамблеи народа Казахстана, 80-летие Великой Победы. Скоро мы торжественно встретим и 40-летие Независимости. К этой знаменательной дате Казахстан должен стать передовым, процветающим и сильным государством. На заседании Национального курултая в Бурабае я обратил на это особое внимание. Наша задача - адаптировать страну к новым геополитическим реалиям. Цели и приоритеты нашего государства ясны. Цифровизация и искусственный интеллект, крупные инфраструктурные проекты, транспортное сообщение и энергетика, агропромышленный комплекс и человеческий капитал - это основные направления развития страны. Казахстан обладает всем необходимым потенциалом, чтобы быть конкурентоспособным в этих сферах на мировой арене. Вместе мы построим справедливый, безопасный, чистый, просвещенный и развитый Казахстан, в котором прочно утвердится принцип "Закон и порядок", - заключил Токаев.
20.03.2025, 19:09 129271
В Алматы в госсобственность передали недвижимость стоимостью более 1 млрд тенге
Объект передан на баланс государства для дальнейшего использования и реализации
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Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы восстановила законность в вопросе передачи ранее конфискованного имущества, приобретенного преступным путем, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В 2017 году приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы организованная преступная группа и лжепредприниматели осуждены к различным срокам лишения свободы.
Преступники, заключая фиктивные сделки, легализовали деньги, полученные незаконным путем. Причиненный государству ущерб составил 27,7 млрд тенге.
В рамках уголовного дела конфискованы земельные участки с домостроениями.
Однако прокуратурой города установлено, что один из объектов недвижимости стоимостью более 1 млрд тенге на протяжении более двух лет не передавался в государственную собственность, а исполнительное производство по его конфискации было незаконно прекращено.
По акту надзора прокуратуры города исполнительное производство возобновлено, и постановлением акимата земельный участок с домостроением передан на баланс государства для дальнейшего использования и реализации.
С 2022 года государству и субъектам квазигосударственного сектора возвращены активы на сумму более 1,12 трлн тенге. Об этом сообщил на брифинге в Агентстве по противодействию коррупции РК официальный представитель ведомства Данияр Бигайдаров.
20.03.2025, 17:24 132931
Научно-технический инновационный центр водородной энергетики создадут в Казахстане
Проект станет важным шагом в реализации стратегии Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году
Фото: gov.kz
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Пекин. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине подписали меморандум о сотрудничестве между Национальным ядерным центром Республики Казахстан, компанией China Energy Overseas Investment Co., Ltd. и Шанхайским университетом Цзяотун, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
В рамках данного соглашения стороны договорились о создании Научно-технического инновационного центра водородной энергетики Центральной Азии в Курчатове, области Абай. Этот центр станет ключевой научной и технологической площадкой для проведения исследований и разработок в области водородных технологий, тестирования и внедрения передовых решений в энергетическом секторе", - заявили в министерстве.
Подчеркивается, что создание центра направлено на развитие международного сотрудничества в области "зеленой" энергетики, повышение конкурентоспособности Казахстана в сфере водородных технологий, подготовку высококвалифицированных специалистов, а также даст импульс в реализации инновационных проектов.
Проект станет важным шагом в реализации стратегии Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и продвижению экологически чистых технологий в энергетическом секторе", - добавили в Минэнерго.
Ранее президент подписал указ о создании Агентства по атомной энергии.
20.03.2025, 17:01 135296
Токаеву доложили о паводковой ситуации в Казахстане
Фото: МЧС РК
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром по чрезвычайным ситуациям Чингисом Ариновым был проинформирован о паводковой ситуации, сообщает Акорда.
По словам министра, в стране сохраняется стабильная ситуация. В круглосуточном режиме обеспечена готовность сил и средств к эвакуации населения и переброске техники. Под контролем находятся восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном.
Как было доложено Касым-Жомарту Токаеву, для повышения оперативности создан единый территориальный орган, исключены избыточные управленческие звенья.
Существенным достижением стало модернизированное командное управление, оснащенное цифровыми технологиями, включая онлайн-видеотрансляции с дронов и интеграцию с межведомственными сервисами. Благодаря нововведениям число происшествий сократилось на 2,8%, гибели граждан - на 10,2%, травмированных - на 8,1%", - отметили в Акорде.
Также министр рассказал о реализованных инфраструктурных проектах, в числе которых строительство пожарного депо в Астане и спасательной станции в Атырау. В частности, в 2024 году в эксплуатацию введено 14 новых пожарных депо.
Как сообщил Чингис Аринов, введена новая форма для спасателей, продолжается обновление материально-технической базы, в том числе закупка воздушных судов. Кроме того, запущена ведомственная программа "Ауыл құтқарушылары", направленная на повышение безопасности в сельской местности.
В целях подготовки к возможным стихийным бедствиям в Алматы создана Южная база оперативного назначения "Алатау", определены три площадки для временного размещения граждан. В казахстанском секторе Каспийского моря сформировано подразделение "Теңіз жасағы", специализирующееся на спасении людей и судов, терпящих бедствие. Для сопровождения гуманитарных грузов в зонах ЧС создано подразделение специального назначения "Айбат". Продолжается работа по формированию авиационных отрядов во всех регионах", - сообщили в пресс-службе.
Президент поручил уделить особое внимание противопаводковым мероприятиям и продолжить выполнение поставленных задач по модернизации системы предупреждения и ликвидации ЧС.
Ранее в Минэкологии назвали регионы с высоким риском паводков в этом году.
Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.
20.03.2025, 16:44 120561
В СКО уникальное озеро Теке вернули в госсобственность
Договор на недропользование не был расторгнут своевременно, что привело к нецелевому использованию водоема
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Петропавловск. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Северо-Казахстанской области вернули государству уникальное озеро Теке стоимостью 26,7 миллиарда тенге, сообщили в региональной прокуратуре.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры СКО, в 2020 году в рамках контракта на добычу поваренной соли местные исполнительные органы предоставили недропользователю озеро Теке общей площадью 21,5 тыс га. В дальнейшем был заключен договор аренды на земельный участок под зеркалом водного объекта.
Однако, несмотря на прекращение действия контракта на недропользование в 2022 году, уполномоченный орган более двух лет не принимал мер по расторжению договора в одностороннем досудебном порядке, что привело к нецелевому использованию земель водного фонда. Кроме того, хозяйствующий субъект не был исключен из реестра действующих недропользователей на официальном сайте компетентного органа.
После вмешательства специализированного природоохранного прокурора договор аренды земельного участка расторгнут в одностороннем досудебном порядке. Горько-соленый водоем - озеро Теке возвращен в государственную собственность.
Напомним, железную дорогу от Мангышлака до Актау вернули в госсобственность.
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