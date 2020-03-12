Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - По Кордайским событиям задержаны пять человек, сообщил журналистам заместитель генерального прокурора РК Булат Дембаев, передает Kazakhstan Today.

По Кордайским событиям задержаны, по-моему, пятеро. Двое - по факту хулиганства, избиения взрослого человека и по факту неповиновения сотрудникам полиции. Это широко освещалось в СМИ. По остальным (по факту поджога, по факту убийства) проводится расследование. Задержания еще не производили. Потому что там материалов много", - сказал Дембаев.

Он отметил, что все подозреваемые пока еще не установлены.

Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в результате которых несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, погибли 11 человек . В ходе инцидента пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта. По событиям в Кордайском районе заведено порядка 90 уголовных дел.





После произошедшего президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников в Жамбылской области. В частности, сменился аким региона

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