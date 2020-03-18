Подразделения Вооруженных сил Казахстана задействованы для обеспечения мероприятий карантина

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Армию Казахстана задействовали для обеспечения мероприятий карантина в Нур-Султане и Алматы, передает Kazakhstan Today.

"По итогам прошедшего заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК в городах Нур-Султан и Алматы введен карантин. В соответствии с поручением президента страны - Верховного главнокомандующего к мероприятиям привлечена армия Казахстана. Вооруженные силы провели комплекс мероприятий заблаговременной подготовки и приступили к выполнению поставленных задач. Усилена охрана особо важных государственных и военных объектов. Военнослужащие совместно с подразделениями Национальной гвардии и полиции примут участие в патрулировании в целях обеспечения общественного порядка", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

В ведомстве также отмечают, что по периметру карантинных зон, на узловых пунктах и развязках Нур-Султана и Алматы военнослужащие десантно-штурмовых войск и миротворческого полка будут круглосуточно задействованы на блокпостах. Для этих целей привлекаются военнослужащие по контракту, специально подготовленные и имеющие опыт подобной деятельности.

Отдельное внимание уделено готовности подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Сформированы отряды для специальной обработки территорий и объектов, представляющих опасность заражения. Приведены в готовность номер 1 автомобильные разливочные станции (АРС-14KZ) с необходимым запасом реагентов для дезинфекции. Для обработки локальных объектов планируется применять индивидуальные дегазационные комплекты (ИДК-1). С учетом использования индивидуальных средств защиты, военнослужащие готовы выполнить поставленные задачи практически в любых условиях", - проинформировали в Минобороны.

Как стало известно, в целях эффективного сосредоточения усилий на главных направлениях оперативным штабом Министерства обороны ведется непрерывное взаимодействие с местными органами власти, органами внутренних дел и здравоохранения. Будут продолжены ранее начатые мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологических мер и безопасности самих военнослужащих как в пунктах постоянной дислокации, так и в местах несения дежурств и выполнения задач.

Военнослужащие срочной службы, которые не привлекаются к выполнению специальных задач, находятся на карантине. Запрещены увольнения, ограничены контакты с гражданским населением, включая родных и друзей. Командование Вооруженных сил рассчитывает на понимание и поддержку со стороны родных и близких военнослужащих", - заключается в сообщении.

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