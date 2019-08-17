Погибшие при тушении степного пожара жители Алматинской области награждены медалями "Ерлігі ушін"

Талдыкорган. 16 августа. Kazakhstan Today - Указом президента РК погибшие при тушении пожара в Жаркентском регионе посмертно награждены медалями "Ерлігі ушін". Госнаграды родным и близким погибших вручил сегодня аким Алматинской области Амандык Баталов, передает Kazakhstan Today.

В ходе поездки в Панфиловский район аким области посетил семью погибшего во время тушения пожара Еркинбека Оспанова. Выразив соболезнования, Баталов отметил, что семье будет оказана всесторонняя поддержка, сообщила пресс-служба акима Алматинской области.

Наш земляк Еркинбек проявил огромное мужество в ходе исполнения служебных обязанностей. Чтобы его имя стало известно всей стране, чтобы его поступок стал примером для будущих поколений, глава государства подписал указ о его награждении посмертно медалью "Ерлігі ушін". Мне поручено вручить эту почетную награду его родным и близким. От имени всех жителей области выражаю вам глубокие соболезнования", - сказал аким области, вручив медаль отцу покойного Абильхану Оспанову.

Затем глава региона посетил центральную районную больницу, чтобы узнать о состоянии здоровья пострадавшего во время пожара Габита Макустова. Пожелав скорейшего выздоровления, Баталов вручил ему почетную медаль "Ортте корсетін кайсарлыгы ушін" и отметил, что все необходимые ему медицинские услуги будут оказаны качественно и в срок.

Далее в районном акимате состоялось собрание, в ходе которого семьям погибших при ликвидации пожара Айтказы Немелбаева и Каната Усембекова были вручены медали "Ерлігі ушін", присвоенные посмертно указом президента страны.

По данным пресс-службы, семье погибшего Каната Усембекова, у которого осталось пятеро детей, приобретен дом в селе Жеруйык, а семье Айтказы Немельбаева будет оказана помощь в строительстве дома. Также представители лесного хозяйства совместно с предпринимателями помогут построить дом семье погибшего Еркинбека Оспанова, который являлся отцом пятерых детей.

Кроме этого, приказом министра внутренних дел принимавшим активное участие в тушении пожара были вручены медали "Ортте корсетін кайсарлыгы ушін". В числе награжденных заместитель начальника Жаркентского лесного хозяйства Бауыржан Туйебаев, лесники Бактыбай Рахимжанов, Габит Максутов, Бауыржан Торгаев, работники лесного хозяйства Ленура Иманбаев, Руслан Мейрманов, житель района Сакен Кайратов.

Как сообщалось ранее, 5 августа при тушении пожара в Талдинском сельском округе погибли три человека , семь человек пострадали. Из семи госпитализированных пять переведены на амбулаторное лечение, один находится на лечении в больнице Алматы, еще один - в Жаркенте.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства