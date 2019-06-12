Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - Полиция Алматы проведет служебную проверку по факту рукоприкладства в отношении журналиста, передает Kazakhstan Today.

Пресс-служба департамента полиции Алматы сообщила о начале служебной проверки по факту получения телесных повреждений журналистом Ш. Алхабаевым.

ДП Алматы ни в коем случае не снимает с себя ответственности и гарантирует объективное разбирательство по данному факту. Вместе с тем следует обратить внимание на наличие правил безопасности для представителей СМИ при освещении беспорядков и несанкционированных митингов. И эти правила прежде всего направлены на безопасность самих журналистов", - пояснили в ведомстве.

В полиции напомнили, что у журналистов "должна быть наружная опознавательная атрибутика, чтобы в суете можно было, не вглядываясь в документы, распознать представителя медиа. Об этом ранее неоднократно говорилось и руководством МВД".

В данном случае журналист Алхабаев Шокан был без опознавательного жилета. В то же время следует отметить, что среди нарушителей общественного порядка очень много провокаторов, чьи преступные действия в первую очередь угрожают жизни и здоровью граждан и общественной безопасности. Поэтому первостепенные задачи органов внутренних дел при подавлении беспорядков направлены на нейтрализацию действий преступно настроенных лиц и обеспечение безопасности мирного населения", - резюмировали в департаменте.

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