Система Orphus

Полиция Алматы проведет служебную проверку по факту рукоприкладства в отношении журналиста

11.06.2019, 10:20 9073
Полиция Алматы проведет служебную проверку по факту рукоприкладства в отношении журналиста
Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - Полиция Алматы проведет служебную проверку по факту рукоприкладства в отношении журналиста, передает Kazakhstan Today.
 
Пресс-служба департамента полиции Алматы сообщила о начале служебной проверки по факту получения телесных повреждений журналистом Ш. Алхабаевым. 
 

ДП Алматы ни в коем случае не снимает с себя ответственности и гарантирует объективное разбирательство по данному факту. Вместе с тем следует обратить внимание на наличие правил безопасности для представителей СМИ при освещении беспорядков и несанкционированных митингов. И эти правила прежде всего направлены на безопасность самих журналистов", - пояснили в ведомстве. 

 
В полиции напомнили, что у журналистов "должна быть наружная опознавательная атрибутика, чтобы в суете можно было, не вглядываясь в документы, распознать представителя медиа. Об этом ранее неоднократно говорилось и руководством МВД". 
 

В данном случае журналист Алхабаев Шокан был без опознавательного жилета. В то же время следует отметить, что среди нарушителей общественного порядка очень много провокаторов, чьи преступные действия в первую очередь угрожают жизни и здоровью граждан и общественной безопасности. Поэтому первостепенные задачи органов внутренних дел при подавлении беспорядков направлены на нейтрализацию действий преступно настроенных лиц и обеспечение безопасности мирного населения", - резюмировали в департаменте.

 
Напомним, ранее департамент полиции Алматы разъяснил причину сбора горожан у здания ведомства.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая