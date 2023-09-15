После пожара не получили ни одной пожарной машины - руководство "Семей орманы" обратилось за помощью к Федерации профсоюзов
Фото: instagram.com/glpr.semeyormany
Семей. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель резервата "Семей орманы" Кайрат Хасенов в ходе рабочей поездки в Абайскую область обратился за поддержкой к председателю Федерации профсоюзов РК, сообщили в пресс-службе федерации.
Он попросил помощи в решении накопившихся проблем, которые усугубились вследствие крупнейшего на территории Казахстана летнего пожара в нескольких лесничествах "Семей орманы", когда в огне погибли 15 работников лесхозов.
Прошло четыре месяца после пожаров. Следствие продолжается. Но в "Семей орманы" до сих пор не получили обещанную технику, ни одной пожарной машины. После пожара мы неоднократно обращались в Министерство экологии и правительство. Вопросы до сих пор не решены. Надеемся, что Федерация профсоюзов окажет содействие", - сказал директор резервата.
По его словам, для тушения лесных пожаров в "Семей орманы" используется техника, давно отработавшая свой ресурс. Пожарные машины 1971 года выпуска сняты с производства 10 лет назад, но по сей день составляют половину автопарка лесничеств. С 2017 года предприятие ежегодно направляет соответствующие обращения в Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии по решению вопроса обновления устаревшей техники, но все они остаются без ответа.
С 2018 по 2023 годы планировался закуп пожарных автомобилей за счет собственных средств, путем государственных закупок. Однако ввиду нестабильности цен на рынке закупы не состоялись, а после нынешних пожаров приобретение техники и вовсе не представляется возможным", - сообщил Кайрат Хасенов.
Он добавил, что устаревшая и негодная для тушения пожаров техника - не единственная проблема работников "Семей орманы". С введением с 1 июля текущего года доплаты в размере 70% за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни и увеличением фонда оплаты труда, со второго полугодия работникам резервата необходимо более 702 миллионов дополнительных денежных средств. Таких денег у предприятия нет.
Экономия денежных средств от уменьшения объемов работ по "специфике 131" (оплата труда технического персонала) составила 118 миллионов 974 тысячи тенге. Эти деньги пошли на выплату надбавки за июль и август. На сентябрьскую выплату и до конца года денег нет", - рассказал директор резервата.
Как отметили представители филиалов "Семей орманы", низкая заработная плата, отсутствие возможности предоставления служебного жилья стали причиной другой не менее важной проблемы - текучести кадров и, как следствие, нехватки работников в лесхозах.
Председатель отраслевого профессионального союза работников лесного хозяйства и животного мира Кайрат Устемиров рассказал, что на уровне отрасли необходимо вносить изменения в отдельные приказы Министерства экологии.
В ходе встречи руководство и работники резервата передали главе ФПРК Сатыбалды Даулеталину перечень всех проблемных вопросов, требующих решения на республиканском уровне.
Глава федерации пообещал, что передаст все проблемные вопросы работников резервата социальным партнерам в Министерстве экологии и правительстве страны.
В то время как в мире используются последние цифровые разработки по предотвращению, мониторингу и тушению природных пожаров, начиная с патрулирования беспилотниками, использования робототехники в тушении возгораний, наши работники лесхозов идут тушить пожар лопатами. Ни противопожарной спецодежды, ни исправной современной пожарной техники, ни системы мониторинга. Почему эти вопросы до сих пор не решены уполномоченными органами? Однозначно копившиеся десятилетиями проблемы работников лесного хозяйства нужно срочно решать, причем решения должны приниматься системные. Федерация профсоюзов обратится с соответствующим запросом к правительству", - отметил Даулеталин.
Он подчеркнул, что вопросы безопасности труда и своевременной выплаты заработной платы должны быть первоочередными на каждом предприятии страны.
Утром, уходя на работу, человек должен вечером живым и здоровым вернуться домой, к семье. Работающий человек должен получать достойную заработную плату, способную обеспечить не только его ежедневные потребности, но и образование, оздоровление и саморазвитие", - подчеркнул Даулеталин.
До встречи с работниками лесничеств он посетил управление государственного лесного природного резервата "Семей орманы", где возложил цветы у мемориальной доски в память о погибших работниках.
Ранее в Минэкологии рассказали о состоянии техники в резервате "Семей орманы". По данным ведомства, степень изношенности техники составляет 80%. На нужды лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий понадобится 68,5 млрд тенге.
Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества области Абай возник пожар. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч гектаров. Позже площадь пожара выросла еще в 2 раза и превысила 60 тысяч гектаров.
Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС.
Во время пожара была потеряна связь с 14 работниками лесничеств. Все они погибли. Также в районе пожара 10 июня пропал тракторист. Тело пропавшего обнаружили 13 июня, он скончался от острой сердечной недостаточности.
Из-за пожара был уволен министр по ЧС Юрий Ильин.
Президент объявил 12 июня днем национального траура.
На встрече с пострадавшими глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. По его словам, министерство дало неправильный прогноз по масштабу бедствия. Родственники погибших лесников пожаловались Токаеву на отсутствие в лесничестве необходимого снаряжения и техники. Одна из женщин рассказала, что ее муж был вынужден поехать на службу на собственном автомобиле из-за постоянного отсутствия служебных машин и запчастей.
Позже в Генеральной прокуратуре РК заявили, что руководство "Семей орманы" подозревают в нарушении требований пожарной безопасности. Ранее в материале Energyprom сообщалось, что казахстанским службам пожаротушения нужно около 1,4 триллиона тенге, чтобы не повторилась трагедия "Семей орманы".