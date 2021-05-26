Правительство изменило границы Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 25 МАЯ - Постановлением правительства РК от 17 мая №326 утверждены новые границы Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Изменить границы Туркестанской области путем включения в границы Туркестанской области земель населенных пунктов Багыс и Хиебон общей площадью 795,62 гектара, согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в постановлении.
Акимату Туркестанской области поручено принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области появился новый район Сауран.
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