Премьер-министр Казахстана принял участие во внеочередном заседании Евразийского межправсовета

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие во внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в режиме видеоконференцсвязи, передает Kazakhstan Today.

Участники заседания рассмотрели ход работы по подготовке проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, в том числе подходы к цено-, тарифообразованию на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС, поэтапную либерализацию международных автомобильных перевозок, выработку гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию государств-членов ЕАЭС, а также расширение сотрудничества в области здравоохранения", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

В заседании также приняли участие премьер-министры Российской Федерации Михаил Мишустин, Беларуси Сергей Румас, Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев, Республики Армения Никол Пашинян и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

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