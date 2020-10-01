Премьер-министр обсудил с главой ЕАБР реализацию инвестпроектов в Казахстане

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин принял председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николая Подгузова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, в ходе встречи обсуждены предварительные итоги деятельности ЕАБР в 2020 году и перспективы дальнейшей работы банка, в том числе реализации инвестиционных проектов в Казахстане.

За 9 месяцев 2020 года ЕАБР принял участие в финансировании проектов в Казахстане на $314 млн, к концу года этот показатель планируется довести до $335 млн. Одними из крупных проектов с привлечением инвестиций ЕАБР в Казахстане в этом году стали строительство нового международного аэропорта в Туркестане и проект "Строительство и эксплуатация автомобильной дороги "БАКАД".

Общий объем проектов в Казахстане в портфеле банка по итогам 2020 года прогнозируется на уровне $1,5 млрд. В отраслевой структуре инвестиционного портфеля наибольшую долю занимают проекты в энергетике (20%), транспорте (20%), горнодобывающей промышленности (23%), машиностроении (5%), финансовом секторе (5%).

Глава правительства Казахстана отметил важность участия ЕАБР в перспективных проектах АПК, промышленности, транспорта, энергетики и других отраслей экономики РК. При этом подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на финансировании крупных инфраструктурных проектов и акцентировать внимание на предпроектной деятельности.

В ходе встречи рассмотрены вопросы функционирования созданного в июне 2020 года Фонда цифровых инициатив ЕАБР, а также перспективы участия Банка в реализации программы приграничного сотрудничества "Казахстан - Россия".

Обсуждена подготовка к предстоящему в декабре первому Евразийскому конгрессу, центральным событием которого станет пленарная сессия глав правительств стран ЕАЭС "Экономический прагматизм и взаимная выгода как основа евразийской экономической интеграции".

Ранее министр торговли и интеграции РК и глава ЕАБР обсудили перспективы сотрудничества.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства