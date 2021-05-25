Премьер-министр РК встретился с пострадавшими от пожара жителями Риддера

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РИДДЕР. 24 МАЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил город Риддер, где встретился с пострадавшими от пожара жителями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава правительства проинспектировал ход строительства жилья для пострадавших.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, все семьи, пострадавшие от пожара в Риддере, будут обеспечены новым жильем в кратчайшие сроки. Правительство и акимат Восточно-Казахстанской области приняли все необходимые меры для реализации поручения главы государства", - сказал Мамин.

Возведение 30 новых жилых домов для пострадавших от пожара семей ведется в новом, "третьем жилом районе Ботаника" за счет средств резерва правительства, предусмотренных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Площадь каждого дома составит 80 квадратных метров, а приусадебного участка - 10 соток.

Для ликвидации последствий пожара в Риддере выделено 557,5 млн тенге. Строительные работы ведут компании "ОблШыгысЖол", "VK Invest Company", "QK Sunqar", "Востоквзрывпром", "Kazprofstroy Holding".

Завершение строительства домов запланировано на 15 августа текущего года. В новом микрорайоне будет построена вся необходимая инженерно-коммуникационная инфраструктура.

В рабочей поездке приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, финансов - Ерулан Жамаубаев, по чрезвычайным ситуациям - Юрий Ильин.





Напомним, лесной пожар начался 10 мая. Из-за ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, на пяти улицах в поселке Лесхоз огнем уничтожен 31 дом, 5 легковых автомобилей и на 7 участках хозпостройки, а также помещение СТО.





В сгоревших домах проживало 72 человека, из них 11 детей. В ходе пожара погибла пожилая женщина, 1948 года рождения, и пострадали двое мужчин, 1949 и 1980 года рождения.

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