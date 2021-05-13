Пожар в Риддере полностью ликвидирован

МЧС РК

РИДДЕР. 12 МАЯ - Пожар в городе Риддере полностью ликвидирован на площади более 272 гектаров. Об этом сообщил официальный представитель Министерства чрезвычайных ситуации Талгат Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

12 мая в 14.30 лесной пожар в городе Риддере ликвидирован на площади 272,4 гектара (общая площадь пожара - 287,4 гектара, из которых 272,4 гектара - лесная зона)", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Он добавил, что в тушении пожара были задействованы 493 человека, 69 единиц техники, а также два вертолёта.





Напомним, огонь разбушевался 10 мая, в 13.55, в поселке Лесхоз, с возгорания травы, которое перекинулось на лес. Из-за ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, на пяти улицах огнем уничтожен 31 дом , 5 легковых автомобилей и на 7 участках хозпостройки, а также помещение СТО.





В сгоревших домах проживало 72 человека, из них 11 детей. В ходе пожара погибла пожилая женщина , 1948 года рождения, и пострадали двое мужчин, 1949 и 1980 года рождения.





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