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Президент дал правительству ряд поручений

25.03.2021 9289
Президент дал правительству ряд поручений
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе президента, премьер-министр доложил о процессе работы над выполнением поручения главы государства о создании цифровой платформы в Казахстане.
 
Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обратить самое пристальное внимание на решение проблем, касающихся полноценной реализации государственной программы "Нурлы жер" с целью максимального обеспечения нуждающихся граждан качественным жильем.
 

Правительству следует также заняться вопросами ремонта и строительства высококачественных дорог местного значения. Актуальной остается проблема информационного обеспечения вакцинации граждан и достижения заявленного порога (6 млн человек) в текущем году. Глава государства также дал поручение правительству и акимам областей усилить контроль над ценами на продовольствие во избежание их дальнейшего роста", - проинформировали в пресс-службе Акорды.

 

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