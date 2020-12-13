Президент Казахстана подписал поправки в закон об административно-территориальном устройстве

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Текст закона публикуется в печати, сообщила пресс-служба Акорды.

Напомним, 3 декабря на пленарном заседании сената парламента депутаты приняли законопроект . Документ предусматривает наделение президента РК полномочием по принятию решения по преобразованию городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты по представлению правительства республики и с учетом мнения местных представительных и исполнительных органов, говорится в заключении к законопроекту.

Также предлагается наделение правительства Казахстана компетенцией по внесению президенту РК представления о преобразовании городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты и наделение областных представительных и исполнительных органов новым полномочием по внесению в правительство предложения о преобразовании городов областного и районного значения в иные населенные пункты.

Этот документ предусматривает совершенствование законодательства об административно-территориальном устройстве Казахстана. Надеемся, что в дальнейшем документ поспособствует социально-экономическому развитию населенных пунктов и улучшению качества жизни граждан", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

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