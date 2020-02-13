Президент Казахстана прокомментировал письмо Брижит Бардо

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии фронт-офиса волонтеров Birgemiz прокомментировал письмо от Брижит Бардо, передает Kazakhstan Today.

Недавно я получил письмо от известной киноактрисы Брижит Бардо с просьбой помочь в проведении работы по защите собак и других животных", - сказал глава государства, отметив, что считает данное обращение правильным.

"Мы должны обратить на него внимание, показать себя милосердной нацией и уделять внимание не только защите наших детей, но и защите животных", - заявил Токаев.

Как сообщалось ранее, французская актриса и активная зоозащитница Брижит Бардо опубликовала открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву . В нем она ужасается варварскому обращению с кошками и собаками в Казахстане и призывает Токаева принять жесткие меры.

Я пишу, чтобы выразить свой ужас и отчаяние по поводу судьбы бездомных животных в вашей стране. Продолжают поступать свидетельства жестокого отлова и уничтожения собак и кошек, убитых варварским способом. Агентствам по "контролю за животными" хорошо платят за то, чтобы они очищали улицы от бедных животных безо всяких угрызений совести по поводу наносимых животным травм, а также потрясений, которые испытывают ухаживающие за ними люди", - говорится в письме.

К обращению приложены фотографии истерзанных трупов собак.

Мой фонд готов содействовать в работе над сменой стратегии, которая принесет хорошие результаты в долгосрочной перспективе и интегрирует вашу страну в гуманистическую политику всеобщего уважения к человеку, природе и животным. Поработайте вместе с защитниками вашей страны над разработкой нового закона о защите животных. Я жду от вас быстрого и положительного ответа и готова послать представителя моего Фонда, который поделится своим видением и возможностью управления бездомными животными, без жестокости и угрозы роста их популяции. Не разочаровывайте меня, господин президент!" - этими словами завершила Бардо свое письмо. Письмо подписано "Со всей моей надеждой, Брижит Бардо".

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