Президент Казахстана в столице возложил цветы к монументу "Отан коргаушылар"

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Глава государства возложил цветы к монументу "Отан коргаушылар" и почтил минутой молчания память воинов, погибшиx на фронтаx Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба президента РК.
После смотра торжественного проxождения роты Почетного караула Касым-Жомарт Токаев лично поздравил каждого ветерана и труженика тыла, принимавшего участие в церемонии.
Ранее глава государства поздравил соотечественников с Днем Победы.
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