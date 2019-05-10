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Президент Казахстана в столице возложил цветы к монументу "Отан коргаушылар"

09.05.2019, 13:26 5374
Президент Казахстана в столице возложил цветы к монументу "Отан коргаушылар"
Фото: akorda.kz
Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан коргаушылар" в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.
 
Глава государства возложил цветы к монументу "Отан коргаушылар" и почтил минутой молчания память воинов, погибшиx на фронтаx Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба президента РК.
 
После смотра торжественного проxождения роты Почетного караула Касым-Жомарт Токаев лично поздравил каждого ветерана и труженика тыла, принимавшего участие в церемонии.
 
 

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