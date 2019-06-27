Президент Кыргызстана выразил соболезнование в связи с ЧП в Арыси

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнование в связи с чрезвычайным происшествием в Арыси , передает Kazakhstan Today.

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, который выразил соболезнования семьям погибших и слова поддержки раненым в результате взрывов в городе Арыси", - сообщила пресс-служба Акорды.

Президент соседней республики отметил, что Кыргызстан с искренним сочувствием относится к чрезвычайному происшествию, приведшему к жертвам и значительным разрушениям.

Токаев поблагодарил Жээнбекова и в его лице братский народ Кыргызстана за проявленное внимание.

Между тем министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой оборонного ведомства Казахстана Нурланом Ермекбаевым также выразил соболезнования пострадавшим в инциденте в Арыси и предложил оказать помощь в ликвидации последствий ЧП, пишет tvzvezda.ru

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