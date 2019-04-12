Президент ознакомился с работой Морского порта Актау

Актау. 11 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил АО "НК "Актауский международный морской торговый порт", передает Kazakhstan Today.

В ходе посещения глава государства был проинформирован о текущей деятельности Морского порта Актау, перспективах увеличения объема грузоперевозок на Каспийском море, а также развитии инфраструктуры курортной зоны города Актау. Касым-Жомарт Токаев ознакомился с техническими возможностями порта, позволяющими полноценно выполнять производственные задачи, в том числе по проведению грузовых операций, стоянке и обслуживанию судов.

Заместитель премьер-министра Женис Касымбек доложил, что расположение Актауского международного морского торгового порта на пересечении глобальных транспортных коридоров позволяет обеспечивать перевозку сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с общим оборотом 17,7 миллиона тонн в год.

Кроме того, президент Казахстана осмотрел ракетно-артиллерийский корабль "Мангистау", а также ознакомился с образцами военной техники, вооружения и экипировки Военно-морских сил Министерства обороны Республики Казахстан, сообщает пресс-служба главы государства.

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