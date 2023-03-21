Президент подписал поправки в Налоговый кодекс Дополнено
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", сообщает Акорда.
Поправки в Налоговый кодекс предусматривают восстановление специального налогового режима по розничному налогу, представление применения режима с 1 января 2023 года.
Напомним, поправки также направлены на снижение налоговой ставки с 6% до 4%; наделение маслихатов правом по снижению ставки розничного налога на 50%, то есть с 4% до 2%; установление ставки в размере 8% по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг юридическим лицам; для применения указанных дифференцированных ставок налога налогоплательщики должны будут вести раздельный налоговый учет; становление критериев для применения этого специального налогового режима: среднесписочная численность работников не более 200 человек, доход за год не выше 600 тысяч МРП.
Кроме того, изменения коснутся стрессовых активов банков и МФО.
Дополнено 20.03.2023, 11.20
Как пояснили в НПП "Атамекен", специальный налоговый режим смогут применять предприниматели, у которых численность работников не превышает 200 человек, а доход составляет 2,1 млрд тенге (600 тысяч МРП) за календарный год. Он будет уплачиваться по ставкам: 4% при продаже физлицам и 8% - для сделок с юрлицами. При этом маслихаты будут наделены правом по снижению ставки розничного налога, но не более чем на 50% для услуг и товаров, реализуемых физическим лицам.
Как пояснили в НПП "Атамекен", специальный налоговый режим смогут применять предприниматели, у которых численность работников не превышает 200 человек, а доход составляет 2,1 млрд тенге (600 тысяч МРП) за календарный год. Он будет уплачиваться по ставкам: 4% при продаже физлицам и 8% - для сделок с юрлицами. При этом маслихаты будут наделены правом по снижению ставки розничного налога, но не более чем на 50% для услуг и товаров, реализуемых физическим лицам.
Также предприниматели, применяющие розничный налог, смогут уплачивать единый платеж с доходов работников.
По словам председателя президиума НПП «Атамекен» Раимбека Баталова, введение розничного налога на постоянной основе ждало большинство представителей малого и среднего бизнеса.
Теперь им не нужно вставать на учет по НДС независимо от полученного дохода. Это решит вопрос по порогу НДС, с которым столкнулись тысячи предпринимателей, вынужденных уйти «в серую зону» для того, чтобы не превышать 20 тысяч МРП. Осталось только определить перечень видов деятельности, которые смогут воспользоваться розничным налогом", - рассказал Баталов.
В нацпалате напомнили, что понятие розничного налога в Казахстане появилось во время пандемии COVID-19. Тогда в целях поддержки микро- и малого бизнеса был введен специальный налоговый режим розничного налога со ставкой 3% по 114 видам деятельности.