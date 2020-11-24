Президент посетил ферросплавный завод и СЭЗ в Карагандинской области

Караганда. 23 ноября. Kazakhstan Today - В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с перспективами развития специальной экономической зоны "Сарыарка" и с производством высококачественного ферросилиция, который применяется для улучшения механической и коррозийной стойкости металлов при выплавке и легировании стали, сплавов чугуна, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарту Токаеву показали производственный процесс и готовую продукцию, которая используется в промышленном, гражданском строительстве, в судо-, авиа-, автомобилестроении. Мощность завода составляет 180 тысяч тонн продукции в год. Технология позволяет выпускать ферросилиций и ферромарганец. Доля казахстанского содержания проекта составляет более 95%.

Акционеры завода пояснили, что проект направлен на удовлетворение локального и глобального спроса на ферросилиций на рынках Казахстана, Европы, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки.

Продукция предприятия соответствует самым высоким мировым требованиям в области качества. В период пандемии компании удалось расширить географию продаж на 15 стран и развить экспортный потенциал Республики Казахстан. На данный момент завод экспортирует продукцию в более чем 37 стран мира.

Сохранить текущие объемы производства во время первой волны пандемии Covid-19 удалось благодаря тому, что компанией создавались все необходимые условия для перехода со сменного графика работы на вахтовый метод.

Президент также осмотрел центр управления производства и ознакомился с реализацией нового проекта ТОО "Qaz Qarbon".

Поздравляю вас, это дело очень нужное, хорошее. Серьезный актив нашей экономики, уже не говоря о том, что это серьезный вклад в индустриализацию Казахстана. Я смотрю, как говорится, на ходу. Хорошие большие планы, будем следить, помогать", - сказал глава государства.

В ходе посещения специальной экономической зоны "Сарыарка" аким области Женис Касымбек доложил президенту о ходе реализации инвестиционных проектов на территории СЭЗ, создании постоянных рабочих мест, привлечении частных и иностранных инвестиций в регион, а также о работе совместных казахстанско-германских предприятий.

В разговоре с представителем компании "КазСолар-50" Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность реализации проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии.

Я поддерживаю альтернативную энергетику, и в послании я сказал о том, что нужно проводить политику декарбонизации. Это перспективное направление. Весь мир движется в этом направлении. Я был в Германии, говорил на эту тему с руководителями немецких компаний. В целом считаю, что нужно обратить самое пристальное внимание на сотрудничество с ними. Солнечная электроэнергия интересна тем, что в будущем она может решить целый ряд проблем", - отметил резидент.

Затем глава государства осмотрел производственные линии завода ТОО "Steel Manufacturing", на котором внедрена современная канадская технология производства. Производственная мощность завода латунных изделий составляет 30 млн штук в год.

Ранее глава государства посетил ряд спортивных объектов Караганды.

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