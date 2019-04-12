Президент посетил поликлинику и Центр обслуживания предпринимателей в Актау

Актау. 11 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Мангистаускую область посетил Актаускую городскую поликлинику №2 и Центр обслуживания предпринимателей города Актау, передает Kazakhstan Today.

В ходе посещения поликлиники президент осмотрел кабинеты терапии, дневной стационар и станции скорой медицинской помощи поликлиники, сообщает пресс-служба Акорды.

Прием пациентов в поликлинике осуществляется врачами общей практики, прошедшими специальную многопрофильную подготовку. Это позволяет оказывать квалифицированную первичную медико-санитарную помощь всем категориям населения. Кроме того, в поликлинике функционирует система информационной поддержки населения. Она включает круглосуточный call-центр, телефон доверия и веб-сайт поликлиники.

Также Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью центра обслуживания предпринимателей, оказывающего услуги по принципу "одного окна". В центре предоставляются услуги в сфере государственных закупок, бухгалтерского, налогового и статистического учета, таможенных процедур, информационных технологий, а также даются бесплатные консультации по государственной поддержке бизнеса и правовой помощи предпринимателям.

Кроме того, главе государства было доложено о ходе реализации программы "Бастау-Бизнес", а также презентованы проекты НПП "Атамекен". В их числе: верблюдоводческое хозяйство, репетиторский центр, типография, салон красоты, стоматологический кабинет, детский сад и другие.

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