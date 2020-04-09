Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - Президент РК подписал указ об уточненном бюджете страны на 2020 год, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан указ "Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год" от 8 апреля 2020 года №299. С учетом текущей ситуации в мировой экономике, ценовой конъюнктуры на товарных рынках, а также коронавирусной пандемии в мире, уточнен прогноз макроэкономических показателей на 2020 год. Данный прогноз и необходимость реализации мер по обеспечению социально-экономической стабильности явились основаниями для уточнения параметров республиканского бюджета 2020 года", - сообщила пресс-служба Акорды.

Как сообщалось ранее, уточненный республиканский бюджет на 2020 год направлен на поддержку экономики, МСБ, граждан в текущих непростых условиях и обеспечение сбалансированности бюджета. Доходы республиканского бюджета определены в объеме 6,4 трлн тенге.

За счет неблагоприятных внешних факторов снижение ожидается по НДС, ЭТП на сырую нефть и поступлениям за использование природных ресурсов", - сообщал министр финансов РК Алихан Смаилов.

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