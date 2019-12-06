Президент РК подписал закон о республиканском бюджете на 2020-2022 годы

Нур-Султан. 5 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана подписал закон о республиканском бюджете на 2020-2022 годы, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы", - сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме этого, подписан закон РК "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020-2022 годы", которым устанавливаются размеры гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет страны.

Президентом РК подписан и закон РК "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2020-2022 годы".

Тексты законов публикуется в печати.

Как сообщалось ранее, за время обсуждения проекта трехлетнего бюджета сенаторами было предложено 85 поправок и дополнений к главному финансово-экономическому закону страны. Из них 44 поправки были приняты. В первую очередь они касались мер по стимулированию развития регионов и улучшению благосостояния граждан.

В рамках финансирования мероприятий программы жилищного строительства "Нурлы жер" был предложен ряд поправок, направленных на то, чтобы средства на строительство инфраструктуры решали в регионах проблему очередников на получение земельных участков.

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